به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ با اشاره به جنگ با ایران گفت: فکر میکنم این جنگ خیلی زود پایان خواهد یافت.
وی مدعی شد: گمان نمیکنم که ایرانیها بتوانند خیلی بیشتر از این ادامه دهند.
ترامپ همچنین گفت: ایرانیها علیرغم محاصره دریایی، قادر به کاشت مین در تنگه هرمز هستند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز نیز مدعی شد: نمیخواهم بگویم که چنین توافقی حاصل شده است، اما به نظر میرسد تنگه در حال حاضر باز است. ما کنترل این تنگه را در اختیار داریم.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: من در مذاکرات با ایران مشارکت دارم، توافق میتواند به زودی حاصل شود.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا او به حامیان مالی خود گفته است که از جی دی ونس برای انتخابات آینده، حمایت کنند، گفت: نه؛ جی دی ونس عالی است، ولی فعلا برای این قضیه خیلی زود است.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما ذخیره بسیار عظیمی از مهمات در اختیار داریم.
وی مدعی شد: در حال حاضر کنترل تنگه هرمز را در دست داریم و محاصره دریایی را که نیروی دریایی آمریکا رهبری میکند، برقرار کردهایم.
رئیسجمهور آمریکا در به سوالی در خصوص گزارشهای رسانهای مبنی بر کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا مدعی شد: «ما همیشه به مهمات بیشتر نیاز داریم.»
ترامپ گفت که دولت پیشین آمریکا به ریاست جو بایدن تسلیحات زیادی به اوکراین ارائه کرده است.
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