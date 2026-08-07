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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

واژگونی تیبا در محور همدان بیجار ۶ مصدوم بر جا گذاشت

واژگونی تیبا در محور همدان بیجار ۶ مصدوم بر جا گذاشت

همدان- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از مصدومیت ۶ نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور همدان–بیجار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد ربیع یگانه صبح جمعه در جمع خبرنگاران از مصدومیت ۶ نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور همدان–بیجار خبر داد و گفت: پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی از پایگاه‌های اورژانس گل‌تپه شهرستان کبودراهنگ و حسن‌قشلاق شهرستان بهار به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل وضعیت مصدومان را ارزیابی و اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی لازم را برای هر ۶ نفر انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان و تکمیل مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان بعثت همدان منتقل شدند.

وی با تاکید بر اهمیت سرعت عمل و هماهنگی تیم‌های عملیاتی گفت: عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و مصدومان برای ادامه درمان تحت مراقبت کادر درمان قرار دارند.

کد مطلب 6910138

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