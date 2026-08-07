روایت یک حقوقدان از موتورسواری زنان؛ استقلال در تردد یا چالش فرهنگی؟

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، سارا شیرازی، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: موضوع موتورسواری بانوان در سال‌های اخیر به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده و از نگاه من، این موضوع را می‌توان به عنوان یک حرکت تدافعی و مطالبه‌گرانه از سوی بخشی از بانوان جامعه ارزیابی کرد.

وی افزود: بانوان در کلان‌شهرهایی مانند تهران برای تردد سریع‌تر و دسترسی آسان‌تر به مقاصد خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند و وقتی می‌بینند امکان استفاده از یک وسیله نقلیه برای گروهی از جامعه فراهم است، طبیعی است که خواهان بهره‌مندی از این ظرفیت باشند.

شیرازی ادامه داد: بانوان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها نشان داده‌اند که می‌توانند با مسئولیت‌پذیری و رعایت قوانین وارد عرصه‌های جدید شوند و استفاده از موتورسیکلت نیز اگر در چارچوب قانون، با فرهنگ مناسب و رعایت الزامات ایمنی دنبال شود، می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه باشد.

سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به رعایت نکات ایمنی توسط بسیاری از بانوان موتورسوار گفت: در مشاهدات اجتماعی، بسیاری از بانوانی که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، توجه ویژه‌ای به استفاده از کلاه ایمنی، رعایت سرعت مجاز و انتخاب وسایل نقلیه استاندارد دارند و حتی در برخی موارد این موارد را بهتر از برخی رانندگان مرد رعایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر این موضوع با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، اجتماعی و رعایت چارچوب‌های قانونی پیش برود، می‌تواند جایگاه مناسبی در جامعه پیدا کند.

شیرازی گفت: در بسیاری از خانواده‌ها نیز ترجیح بر این است که بانوان بتوانند به صورت مستقل از وسیله نقلیه استفاده کنند تا اینکه برای رفع نیازهای خود ناچار به استفاده از موتور افراد دیگر باشند؛ موضوعی که می‌تواند مسائل و چالش‌های دیگری به همراه داشته باشد.

وکلا در کنار مردم، مسئولیت اجتماعی خود را در بحران‌ها نشان دادند

شیرازی در ادامه این گفتگو با اشاره به نقش اجتماعی وکلا اظهار کرد: رسالت وکیل تنها به دفاع در دادگاه و حضور در راهروهای محاکم محدود نمی‌شود، بلکه یک وکیل در کنار تخصص حقوقی خود، نسبت به جامعه، مردم و سرزمین خود نیز مسئولیت دارد.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه اخیر، شاهد حضور پررنگ وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در کنار مردم بودیم؛ افرادی که علاوه بر انجام وظایف تخصصی خود، در اقدامات جهادی، امدادرسانی و کمک به آسیب‌دیدگان نیز مشارکت داشتند.

سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از همکاران ما در مناطق آسیب‌دیده حضور پیدا کردند، در کنار خانواده‌ها قرار گرفتند، به پاکسازی آوار کمک کردند و هر اقدامی که از توانشان برمی‌آمد برای کاهش مشکلات مردم انجام دادند.

وی با اشاره به تشکیل گروه‌های حمایتی در مناطق مختلف تهران گفت: در مناطق ۲۲ گانه تهران نیز تقسیم‌بندی‌هایی انجام شد و همکاران ما در محله‌هایی که نیاز به حضور و حمایت داشتند، در کنار مردم بودند.

شیرازی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار، فداکاری و همراهی در میان جامعه حقوقی کشور وجود دارد و همکاران ما در مرکز وکلا این مسئولیت را به خوبی درک کرده‌اند و در صورت نیاز، همچنان آماده همراهی با مردم هستند.

استقبال مردم از سامانه نبرد حقوقی نشان داد جامعه به دنبال احقاق حق است

شیرازی درباره راه‌اندازی سامانه نبرد حقوقی برای پیگیری شکایت‌های مردم علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در ابتدا که میزهای حقوقی در سطح شهر برپا شد، بسیاری از مردم نسبت به امکان پیگیری حقوقی خسارت‌های واردشده اطلاع کافی نداشتند و برایشان این موضوع جدید بود که آسیب‌های روحی، جسمی، مالی و معنوی ناشی از حملات قابلیت پیگیری حقوقی دارد.

وی افزود: زمانی که همکاران حقوقی موضوع را برای مردم تشریح کردند، استقبال افزایش پیدا کرد و بسیاری از شهروندان تلاش کردند علاوه بر ثبت شکایت خود، خانواده و نزدیکانشان را نیز برای پیگیری حقوقی این موضوع دعوت کنند.

شیرازی ادامه داد: در میان مراجعه‌کنندگان حتی کودکان نیز حضور داشتند؛ کودکانی که به عنوان شهروند ایرانی، خود را آسیب‌دیده از این اتفاق می‌دانستند و می‌خواستند در فرآیند دادخواهی حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: حجم بالای مراجعه مردم باعث شد سامانه نبرد حقوقی راه‌اندازی شود تا هر ایرانی بتواند از منزل خود و در هر زمان، شکایت خود را ثبت کند و مسیر پیگیری حقوقی آن ادامه پیدا کند.

سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مستندسازی پرونده‌ها گفت: هر اقدام حقوقی نیازمند مستندات است و کارشناسان ما تلاش کردند با حضور میدانی در محل‌های آسیب‌دیده، مدارک و مستندات لازم را جمع‌آوری کنند.

وی افزود: این مستندات با استانداردهایی تهیه شده که قابلیت استفاده در مجامع بین‌المللی را نیز داشته باشد و در مکان‌هایی مانند بیمارستان گاندی، کنیسه، انستیتو پاستور و دانشگاه صنعتی شریف، اقدامات مستندسازی توسط کارشناسان انجام شد.

حمایت حقوقی از خانواده شهدا با هدف کاهش دغدغه‌های آنان ادامه دارد

شیرازی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایت حقوقی از خانواده شهدا اظهار کرد: بخش زیادی از دغدغه‌های خانواده‌های شهدا، به‌ویژه بانوان این خانواده‌ها، مسائل حقوقی است؛ موضوعاتی که نیازمند پیگیری، جمع‌آوری مدارک و تعامل با دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: بسیاری از مادران و همسران شهدا علاوه بر تحمل بار روحی ناشی از فقدان عزیزان خود، مسئولیت اداره خانواده را نیز بر عهده دارند و همین موضوع باعث می‌شود پیگیری امور حقوقی برای آنان دشوارتر شود.

سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: تلاش کردیم با حضور وکلای متخصص در کنار این خانواده‌ها، بخشی از دغدغه‌های حقوقی آنان را برطرف کنیم و همکاران ما نیز با احساس مسئولیت در این مسیر همراه شدند.

وی گفت: خانواده‌های شهدا استقبال خوبی از این خدمات داشتند و بسیاری از آنان به دنبال وکلای متخصص و امین بودند تا بتوانند مشکلات حقوقی خود را با اطمینان بیشتری پیگیری کنند.

شیرازی با اشاره به نقش مشاوران خانواده افزود: برخی مشکلات این خانواده‌ها تنها حقوقی نبود، بلکه نیاز داشتند شنیده شوند و فردی در کنارشان باشد تا مسیر عبور از شرایط دشوار را برای آنان هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: مشاوران خانواده مرکز وکلا به صورت تلفنی و حضوری در کنار این خانواده‌ها حضور داشتند و تلاش کردند با افزایش تاب‌آوری، کمک کنند خانواده‌ها شرایط بحرانی را بهتر مدیریت کنند.

شیرازی با اشاره به حمایت از سایر اقشار آسیب‌پذیر در دوران جنگ گفت: در کنار خانواده شهدا، از سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایی که در جریان حملات آسیب دیده بودند نیز حمایت شد تا بتوانند شرایط بحرانی را با آسیب کمتری پشت سر بگذارند.

وی افزود: در برخی موارد، این حمایت‌ها نیازمند استمرار بود و همکاران ما با مراجعه مجدد و پیگیری شرایط خانواده‌ها تلاش کردند مسیر بازگشت آنان به آرامش نسبی را فراهم کنند.