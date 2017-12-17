به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه خظ حزب الله در گزارشی با عنوان «رهبر انقلاب از چه طریق و چگونه در جریان مسائل کشور قرار می گیرند» نوشت: با سه گزاره اشراف کامل بر محیط پیرامونی، داشتن اطلاعات دقیق و کافی و دیدن واقعیات جامعه از نزدیک و میدانی است که میتوان به «تحلیل درست و جامع» از رخدادها و حوادث رسید. راز وعدههای صادق رهبر انقلاب نیز در این سه گزاره نهفته است.
گزاره اول: تحلیل درست مبتنی بر اشراف کامل است
هنوز ساعاتی از صحبتهای رهبر انقلاب در جمع نیروی دریایی(مهرماه ۹۴) نگذشته بود که رفتار سعودیها در ماجرای کشتار مظلومانهی منا تغییر کرد. زیرا آنها میدانستند تهدید به برخورد «سخت و خشن» که از سوی رهبر ایران صورت گرفته، یک تعارف نیست. در ماجرای اقدام تروریستی داعش در مجلس نیز وقتی سخن از انتقام و سیلی محکم از سوی رهبر ایران صورت گرفت؛ همگان منتظر اقدامی خیرهکننده از سوی ایران علیه داعش بودند. کنار چندین عملیات بزرگ و کوچک، شلیک ۶ موشک به مواضع تروریستها در سوریه چنان سیلی بود که دوست به آن افتخار کرد و دشمن از آن مبهوت شد. سؤال آن است که چرا دشمن از تهدید رهبر انقلاب رفتارش را تغییر داده و میدهد؟ جواب آن یک چیز است: آنها تجربه کردهاند که اگر از سوی رهبر انقلاب حرفی زده میشود؛ آن حرف حتما عملی میشود. آن تهدید، آن وعده، «وعدهی صادق» است. طبعا کسی هم میتواند وعدهی صادق و راست بدهد که جدا از خصلتهای فردی و ایمان به وعدههای الهی، هم بر امکانات و تواناییهای مجموعهی تحت امرش اشراف داشته باشد و هم از توانمندی و وضعیت رقیبش اطلاع کافی.
گزاره دوم: تحلیل درست، مبتنی بر اطلاعات دقیق و کافی است
هنوز اندکی از مذاکرات هستهای با آمریکا نگذشته که رهبر انقلاب در تحلیلی بیان کردند که به مذاکرات خوشبین نیستند چراکه طرف مقابل، بدعهد است و اهل خدعه. دوسال بعد از آن، همگان، حتی همان تیم مذاکرهکننده که ابتدا خوشبین بودند هم از بدعهدیهای مکرر آمریکا خبر دادند.
در آغاز بحران سوریه هم که بسیاری از افراد ناامید از عاقبت آن بودند، رهبر انقلاب، تحلیل دیگری داشت. سیدحسن نصرالله، تحلیل رهبر انقلاب دربارهی آن ماجرا را چنین روایت میکند: «همه به این نتیجه رسیده بودند که دولت سوریه بعد از دو یا سه ماه ساقط خواهد شد. اما آیتالله خامنهای تأکید کردند که باید تلاش کنیم تا اسد در این جنگ پیروز شود و پیروز خواهد شد. » و امروز سرانجام و عاقبت آن تحلیل را میبینیم. محور مقاومت پیروزی علیه داعش را جشن میگیرد.
راست گفتهاند که تحلیل درست، «خبر آینده» است. یک تحلیل درست با «جمعآوری اطلاعات» و «پردازش دقیق» آنها از آینده خبر میدهد. چنین امری محقق نمیشود مگر آنکه تحلیلگر، از اخبار درست و آگاهی کافی برخوردار باشد.
گزاره سوم: تحلیل درست، مبتنی بر گزارشهای میدانی و عینی است
به دو گزارهی فوق، باید این گزاره را هم اضافه کرد که برای رسیدن به تحلیل درست، باید در میدان بود و از نزدیک، مشکلات را لمس کرد. یک مسئول اجازه نمیدهد فاصله و رابطهاش با مردم کم بشود. رهبر انقلاب خود تأکید دارند که «معتقدم که برای یک مسؤول در دستگاه حکومتی - اعم از مسؤولیتی که بنده دارم یا مسؤولیتی که دیگر مسؤولان دارند - انقطاع از واقعیّات و دوری از مردم، عامل انحطاط است... حضرت به مالک اشتر فرمودهاند: قلّة علم بالأمور؛ به خاطر احتجاب و دوری از مردم، آگاهی انسان از همه چیز کم میشود. البته من به خانههای اشخاص هم میروم. یکی از کارهایی که بحمداللَّه من از اوایل ریاست جمهوری تا بهحال انجام دادهام - البته گاهی بیشتر است، گاهی کمتر - این است که به منازل اشخاصی از آحاد و تودههای مردم میروم، روی فرششان مینشینم، با آنها حرف میزنم و زندگیشان را از نزدیک لمس میکنم.»۹/۱۲/۷۹
یکی از وزرای وقت اواخر دههی هفتاد در حوزهی صنعت نیز تعریف میکرد که «در سالی که قیمت فولاد در جهان به تعبیر خود اهل فولاد به درّهی مرگ افتاده بود و واردات نیز خیلی گسترش پیدا کرده بود، طوری که شرکتهای تولیدکننده ضرر میکردند، در همان ایام و در یکی از شبهای احیاء، یکی از مسئولان دفتر رهبری با من تماس گرفت و گفت که آقا نگران هستند و گفتند بیا اینجا. شب احیاء بود و این موضوع برای من خیلی عجیب بود، زیرا معمولاً آقا در شب احیاء برای خود برنامههای خاصی دارند و معمولاً به هر کاری نمیپردازند. من فکر میکردم در این شب دیگر ایشان حال و هوای این حرفها را نباید داشته باشند.»اما کار مردم واجب بود.
همین درک از واقعیات و مشکلات زندگی مردم هم هست که بعد از پیگیریها و جلسات موردی در طول این سالها، موجب برگزاری رسمی چندین جلسه آسیبهای اجتماعی از سوی رهبر انقلاب شده است و در آن مسئولان بهصورت ویژه مورد خطاب قرار میگیرند و باید برنامههای عملیاتیشان را ارائه دهند. و همین اطلاع یافتن دقیق از زندگی و مشکلات مردم است که موجب میشود رهبر انقلاب در حوادثی چون زلزلهی بم و آذربایجان و کرمانشاه، شخصا حضور یابند و از نزدیک امورات را پیگیری کنند، یا به سران سه قوه، برای حل مشکلات برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که مردم گرفتار آن هستند، دستوراتی صادر میکنند. به سبب همین درک ملموس و واقعبینانه از زندگی و واقعیات جامعه است که ایشان توانایی تشخیص گزارشهای درست از نادرست یا ناقص را دریافتهاند: «بنده بتدریج آدم با تجربهای شدهام در این مسائل گزارشگیری؛ گزارشها صرفاً آن چیزی که در گزارش به بنده یا به مدیر ارشد ارائه میشود، نیست؛ حواشیای دارد، گوشهکنارهایی دارد که گاهی محتوای گزارش را عوض میکند؛ اگر ما بخواهیم واقعیّتها را درست بفهمیم، بایستی برویم میدانی نگاه کنیم.» ۹۴/۸/۲۰
البته سالها پیش از این نیز، در پاسخ به سؤال دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که از چه طریق و چگونه در جریان امور و مسائل جامعه قرار میگیرید و آیا همهچیز را به شما میگویند؟ اینگونه پاسخ میدهند که: «من از طُرق رسمی و غیر رسمی سعی میکنم با واقعیّات در تماس باشم. گزارشهایی که به من داده میشود، بسیار متنوّع است. هم گزارشهای دستگاههای مختلف اطّلاعاتی است -چه اطّلاعات مربوط به وزارت اطّلاعات، چه آنچه که مربوط به اطّلاعات نیروهای مسلّح است، چه آنچه که مربوط به بعضی از دستگاههای خبر رسانیِ دستگاههای دولتی است- هم بخشی از دفتر ما کارش اطّلاعرسانی است؛ مثل دفتر ارتباط مردمی و دفتر بازرسی، که اینها از طریق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند. با اشخاص و تیپهای مختلف اجتماعی هم ملاقاتهای فراوانی دارم و نامه هم زیاد دریافت میکنم. بههرحال گوش من، گوش فعّالی است اما در عین حال مدّعی نیستم که همهچیز را میدانم. ممکن هم نیست که همه چیز را بدانم؛ البته ممکن است چیزهایی را بدانم و چیزهایی را هم ندانم. البته به شما عرض کنم، اطّلاع از مردم، یک بخش از اطّلاع است؛ بخش دیگرش اطّلاع از دشمن است.» ۷۹/۱۲/۹
با این سه گزاره، یعنی اشراف کامل بر محیط پیرامونی، داشتن اطلاعات دقیق و کافی، و دیدن واقعیات جامعه از نزدیک و میدانی است که میتوان به «تحلیل درست و جامع» از رخدادها و حوادث رسید. راز وعدههای صادق رهبر انقلاب نیز در این سه گزاره نهفته است.
چرا تصمیم ترامپ نشانه عجز آمریکا است؟ حقیقتی که ترامپ به زودی متوجه آن خواهد شد
تصمیم بهظاهر ناگهانی رئیسجمهور آمریکا دربارهی قدس شریف، از سوی مجامع بینالمللی با انتقادهای گستردهای روبرو شد و برخی این تصمیم ترامپ را ناشی از رفتارهای نامتعادل آن دانستند. اما ساعاتی قبل از اعلام رسمی این تصمیم، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام و اعضای کنفرانس وحدت اسلامی به همین نکته اشاره کرده و فرمودند: «حالا اینکه ادّعا میکنند میخواهند قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام بکنند، این از عجز اینها است، از ناتوانی اینها است. در قضیّهی فلسطین دستهای اینها بسته است، با این کار هم بلاشک ضربهی بزرگتری خواهند خورد و دنیای اسلام در مقابل اینها خواهد ایستاد؛ قطعاً دشمن نمیتواند در قضیّهی فلسطین، موفّقیّت موردنظر خودش را پیدا کند و فلسطین آزاد خواهد شد.» ۹۶/۹/۱۵
شرایطی که موجب تصمیم عجولانه ترامپ شد
اما به راستی چرا تصمیم ترامپ به فرمودهی رهبر انقلاب، نشانهی عجز آمریکا است؟ از منظر تحولات داخلی آمریکا، این تصمیم در زمانی صورت میگیرد که پروندهی رسوایی ارتباط ترامپ و نزدیکانش بهویژه کوشنر، داماد وی که اتفاقا مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا در مسائل غرب آسیاست، در صدر خبرها قرار گرفته است. در شرایطیکه بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا از احتمال استیضاح و برکناری ترامپ از ریاستجمهوری آمریکا به خاطر نقش داشتن در چنین رسوایی سخن میگویند، چنین بمب خبری میتواند به راحتی افکار عمومی در داخل و خارج از آمریکا را از پروندهی رسوایی ترامپ منحرف سازد.
از منظر تحولات بینالمللی نیز واقعیت این است که تصمیم ترامپ پس از آن صورت گرفت که آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقهای آنها - با شکست داعش در سوریه و عراق توسط محور مقاومت - با ناکامیهای بزرگی روبرو شدهاند و مقاومت اسلامی ضدصهیونیستی، به همین علت دست بالا را در منطقه دارد. همین موضوع سبب شده است که ترامپ و دامادش کوشنر از زمان شروع دورهی ریاستجمهوری ترامپ، به دنبال برقراری روابط نزدیک با عربستان به ویژه محمد بن سلمان، ولیعهد جوان و البته خام این کشور باشند تا وی را به همپیمانی علیه ایران، بهعنوان دشمن مشترک تبدیل کنند.
شکستهای پی در پی آمریکا در منطقه
البته آنچنانکه مشهود است آمریکاییها در طول این مدت هر کاری که کرده بودند به در بسته خوردند: حمایت اطلاعاتی آمریکا از داعش در بوکمال نتوانست این تروریستها را از نابودی نجات دهد، در پروژهی اقلیم کردستان عراق نیز به نتیجهای که میخواستند نرسیدند و بغداد توانست با کمک ایران، توطئهی تجزیهطلبان را به راحتی خنثی کند، نمایش مضحک ربودن سعد حریری و استعفای او برای انزوای حزب الله نیز به نتیجهای رسید و در نهایت، حمایت آمریکا از علی عبدالله صالح برای فتنهافکنی و جدا کردن یمن به دو بخش شمالی و جنوبی و نابودسازی پایگاه انصارالله در صنعا، شکست مفتضحانهای برای جریان سعودی-آمریکایی بوجود آورد تا به یک باره محور مقاومت، قدرت برتر خود را به سایر بازیگران منطقهای نشان دهد. شاید به دلیل همین شکستهای پی در پی آمریکا بود که چندی پیش جو بایدن، معاون رئیسجمهور پیشین آمریکا با اشاره به رفتارهای دونالد ترامپ گفت: ما در حال حرکت رو به پایین در مسیر بسیار تاریکی هستیم که آمریکا را در صحنهی جهانی منزوی میکند و در نتیجه، منافع مردم آمریکا را تقویت نمیکند، بلکه در معرض خطر قرار میدهد.
حقیقتی که ترامپ هم متوجه آن خواهد شد
چنین شرایطی سبب شد تا ترامپ برای فرار از مشکلات و جبران ناکامیها چنین گستاخانه، قبلهی اول مسلمانان جهان را در معرض تهدید قرار دهد. اما تا بدین جای کار، واقعیت موجود نشان میدهد که دستاوردهای تصمیم ترامپ برای جبههی مقاومت به ثمر نشسته است. از سویی دستگاه تبلیغاتی کشورهای سازشکار که تمام تبلیغات خود را برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی انجام دادند حالا با اقدام ترامپ، تمام ظرفیتها به نفی استراتژی سازش و ضرورت اقدام مسلحانه و اجماعی برای آزادی قدس متمرکز شده است و از سویی دیگر مسئلهی فلسطین که عملا طی هفت سال گذشته در جریان درگیری های سوریه و عراق از اولویت جهان اسلام و افکار عمومی جهان اسلام خارج شده بود، به اولویت اصلی جهان اسلام بازگشته است.
در این بین آنچه تاکنون فلسطین و قدس را در مقابل زیادهخواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی بهعنوان بخشی از بدنهی جهان اسلام زنده نگاه داشته است، تضمینهای عربستان یا دیگر کشورهای خائن به آرمان مردم فلسطین نبوده است، فلسطین زنده به مقاومت است، این حقیقتی است که ترامپ هم به زودی متوجه آن خواهد شد. این همان حقیقتی است که دیروز سید حسن نصرالله صراحتا آن را اعلام کرد: بر اساس معادلات میدانی و اطمینان به وعدهی الهی میگویم: ان شاءالله تصمیم ترامپ، آغاز پایان اسرائیل خواهد بود.
شهیدی که چهره ماندگار کشور شد
یکی مثل شهید محمد شهسواری ـ آزادهی سرافراز جیرفتی ـ به یک چهرهی ماندگار در کشور تبدیل میشود؛ نه به خاطر اینکه وابسته به یک قشر برتر است؛ نه! او یک رعیتزاده و یک جوان برخاستهی از قشرهای پایین اجتماع است؛ اما آگاهی و شجاعت او، او را در چشم مردم ایران عزیز میکند. آن روزی که ماها پای تلویزیون نشسته بودیم و دیدیم این جوان در چنگ دژخیمان رژیم بعثی صدام و زیر شلاق و تازیانهی آنها فریاد میزند: مرگ بر صدام، ضد اسلام، نمیدانستیم ایشان جیرفتی است؛ نه اسمی از او شنیده بودیم و نه خصوصیتی از او میدانستیم؛ اما همهی وجود ما غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاده شد. بعد هم بحمداللَّه به میان مردم و کشور ما برگشت؛ امروز هم به عنوان یک شهید نامدار و نامآور در میان ملت ما مشهور است. ۸۴/۲/۱۷
تاریخ شهادت: ۷۵/۹/۲۰ شهادت به دست اشرار ناشناس در لباس مقدس پاسداری / مزار: گلزار شهدای کرمان
توصیه رهبر انقلاب درباره آیت الله سیستانی
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کردند: مجلس اعلا یک جواهر گرانبها در دست شماست و امیدوارم تمام تلاش خود را برای حفاظت از آن انجام دهید. حضرت آیتالله خامنهای همچنین در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم مرجعیت در عراق فرمودند: قدر آیتالله سیستانی را بسیار بدانید و به نصایح ایشان گوش دهید.
سید حسن نصرالله: تصمیم ترامپ آغازی بر پایان اسرائیل است
سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان در تجمع حمایت از قدس در ضاحیهی جنوبی بیروت گفت: من با قطع یقین میگویم که تصمیم ترامپ آغازی بر پایان اسرائیل خواهد بود، این در حالی است که آمریکا و اسرائیل میخواستند که تصمیم انتقال سفارت آمریکا به قدس آغاز پایان قدس باشد. وی با تأکید بر اینکه مواضع ما دربارهی قدس ابدی خواهد بود، گفت: ما در کنار فلسطین هستیم و خواهیم بود تا مسلمانان در مسجد الاقصی و مسیحیان در کلیسا نماز اقامه کنند. |فارس|
دیپلمات سابق انگلیسی: ریشه رفتارهای ایران در منطقه محافظت از خود است
جیمز وات، سفیر اسبق انگلیس در لبنان طی یادداشتی در روزنامه ایندیپندنت با اشاره به افزایش نفوذ ایران در منطقه در نتیجه حوادث عراق و سوریه، نوشته که ریشه رفتارهای ایران را «محافظت از خود» تشکیل میدهد. وی مینویسد: انگیزه قویتر ایران، محافظت از خودش است... تجاوز خودانگیخته صدام در دهه ۱۹۸۰ که شورای امنیت آن را محکوم نکرد و به دنبال آن ۸ سال جنگ مخربی که با حمایت قدرتهای بزرگ همراه شد، ایران را متقاعد کرد که تنها با ایجاد ائتلافهای راهبردی با عراق و سوریه است که میتواند امیدوار به دفاع از خودش در آینده باشد.
واشنگتن در تحولات سوریه در انزوا قرار گرفته است
مجله آمریکایی نیویورکر در یادداشتی با اشاره به تحولات اخیر سوریه نوشت به لحاظ دیپلماسی واشنگتن از سوی مثلث قدرتمند روسیه، ایران و ترکیه که در حال حاضر پرچمدار روند مسالمتآمیز هستند، در انزوا قرار گرفته است. گواه این مدعا این است که مذاکرات بین طرفهای سوری در ژنو به سرپرستی سازمان ملل نتایج ملموسی نداشته است و مذاکرات آستانه به رهبری مسکو در واقع جایگزین مذاکرات ژنو شده است. این نشریه همچنین تصریح کرد: دولت آمریکا چارهای جز پذیرش بشاراسد به عنوان رئیسجمهور سوریه تا زمان انتخابات ریاستجمهوری بعدی که قرار است در سال ۲۰۲۱ برگزار شود، ندارد.
اندیشکدهی آمریکایی مرکز مطالعات استراتژیک بینالملل: نتیجه نهایی اعلامیهی ترامپ، تضعیف امنیت اسرائیل است
آنتونی کورتزمن، عضو ارشد اندیشکدهی مرکز مطالعات استراتژیک بینالملل CSIS، در یادداشتی برای اندیشکده مینویسد: «اعلامیهی ترامپ که بیان داشته زمان به رسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت اسرائیل فرا رسیده است و او وزارت امورخارجه را مأمور انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس کرد، منافع استراتژیک اسرائیل و ایالاتمتحده را هدف گرفته است.» کورتزمن معتقد است در اینباره دو مشکل مهم وجود دارد: نخست، منافع رژیم صهیونیستی و دوم منافع ایالات متحده. این موضوع (انتقال سفارت) به شدت جهان عرب را تحریک خواهد کرد و به ایران، حزبالله و روسیه این فرصت را میدهد تا از این خشمها علیه اسرائیل و آمریکا استفاده کنند. کوردتزمن سپس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از سالها پیش دست به سیاستهای تجاوزطلبانهی خود در سرزمینهای اشغالی زده است، مینویسد: «دلیلی برای تحریک جهان عرب وجود نداشت، اگر ترامپ هیچ عملی انجام نمیداد بیشتر با منافع اسرائیل همخوانی داشت.»در نهایت کورتزمن چنین نتیجه میگیرد که: «نتیجهی نهایی اعلامیهی ترامپ دربارهی قدس، تضعیف امنیت اسرائیل، ایجاد مشکلات عمده برای متحدان عرب ما و تضعیف تصویر و موقعیت آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا است. این موضوع در حال حاضر باعث مخالفت گسترده و شک و تردیدهایی جدید نسبت به رهبری آمریکا در متحدان اروپایی شده است.»
سالروز سخنرانی رهبر انقلاب پیرامون مردمسالاری دینی پایه مشروعیت نظام، عدالت است
در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همهی پایهی مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایهی اساسیِ دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همهی مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است... این موضوع در همهی ردههای حکومت صدق میکند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسلامی نیست. البته تکلیف رهبری سنگینتر است و عدالت و تقوایی که در رهبری لازم است، بهطور مثال، در نمایندهی مجلس لازم نیست؛ اما این، بدین معنا نیست که نمایندهی مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت میتواند به مجلس برود؛ نخیر، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همانطور که دولت و قوّهی قضایّیه هم حاکم هستند. ۸۲/۹/۲۶
بنده با شما پیش خدا احتجاج خواهم کرد
تقریباً دو، سه سال قبل یکی از دوستان خیلی خوب ما که در این شورا هم فعالیتی داشتهاند، راجع به مسایل فرهنگ عمومی کشور و مسألهی تربیت و ناهنجاریهایی که احیاناً در سطح جامعه بهتدریج بروز کرده، با من گفتگو میکردند و مطالبات و توقعات بهحقی را درمیان میگذاشتند. من به آن دوست عزیز گفتم کاری که من در این زمینه میتوانم بکنم، همین کاری است که تا حالا کردهام؛ یعنی تشکیل این شورا و وارد کردن افرادِ با فکر و با انگیزه برای تصمیمگیری دربارهی فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که لازم است نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهدهی من است؛ اما از اینجا به بعدش به عهدهی شما. من به آن دوست گفتم که بنده با شما پیش خدای متعال احتجاج خواهم کرد و به پروردگار خواهم گفت من بهترین کسانی را که مناسب این کار میشناختم، در این شورا جمع کردم؛ شما به خدای متعال باید جواب بدهید؛ هرچه که فکر میکنید باید پیش خدای متعال گفت، آن را بیان کنید و به فکرش باشید. ۸۴/۱۰/۱۳
چرا اقدام ورزشکاران ما باارزش بود؟ رژیم صهیونیستی ضربه فنی شد!
یک جهت لطیف و بسیار مهم دیگر در کار مجموعه ی قهرمانهای ما که بحمداللَّه نشان داده شده، نشان دادن دینداری و علاقهمندی به ارزشهای اسلامی است... شما وقتی بعد از پیروزی روی تشک کشتی یا محل وزنهبرداری یا در هر نقطهی دیگری، دستتان را بلند میکنید، خدا را شکر میکنید، به سجده میافتید یا نام بزرگان دین را بر زبان میآورید، در واقع دارید همهی سرمایهای را که آنها خرج کردهاند، با یک حرکت ساده دور میکنید... حتماً این حسین آقای رضازاده آن روز اوّلی که فریاد کشید «یا ابوالفضل»، نمیدانست که این چقدر اثر می گذارد... این کارِ آقای آرش عزیزمان (مسابقه ندادن با ورزشکار رژیم صهیونیستی) هم از آن کارهای بسیار برجسته بود؛ خیلی کار باارزشی بود. ایشان اگر مسابقهاش را برگزار میکرد و پیروز هم می شد، ارزش کارش این قدر نبود. البته در دنیا سعی کردند که به سر این کار بزنند؛ نتوانستند. همهشان دست به یکی کردند که: المپیک را خراب کردید؛ سیاسی کردید. خودِ آنها از همهچیز به نفع سیاستهای استعماری خودشان بهرهبرداری و استفاده میکنند؛ اما وقتی یک جوان مسلمان و مؤمن از یک ارزش دفاع می کند؛ از یک ملت مظلوم دفاع میکند و با یک قلدرِ بینالمللی گردنکلفتِ چاقوکشِ عربدهکش، با این زبان و با این منش در میافتد، اینطور علیه او جنجال و جوسازی میکنند. البته غلط میکنند! آنها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و ضربه فنی شدند! با این کار سیلی خوردند؛ حالا بعد از آن هرچه میخواهند جنجال کنند، بکنند؛ ایشان کار خودش را کرد. ۸۳/۷/۱۴
ملت ایران، شما را تنها نخواهد گذاشت
من همانگونه که بارها و در سالهای گذشته قبل و بعد از انقلاب هشدار دادهام، مجدداً خطر فراگیری غدهی چرکین و سرطانی صهیونیزم را در کالبد کشورهای اسلامی گوشزد میکنم و حمایت بیدریغ خود و ملت و دولت و مسئولین ایران را از تمامی مبارزات اسلامی ملتها و جوانان غیور و مسلمان در راه آزادی قدس، اعلام مینمایم و... برای موفقیت همهی عزیزانی که در داخل سرزمینهای اشغالی و یا در کنار این کشور غصبشده، با تکیه به سلاح ایمان و جهاد به اسرائیل و منافع آن ضربه میزنند دعا میکنم و اطمینان میدهم که ملت ایران، شما را تنها نخواهد گذاشت.
امام خمینی (ره)؛ ۰۶ مرداد ۱۳۶۶
هرکسی بیشتر به مردم خدمت کند به ریاست سزاوارتر است
«سَیِّدُ القَومِ خادِمُهُم» یا به این معنا است که هر کسی بیشتر خدمت کند، این شخص اولی به سیادت است؛ بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نرویم؛ بلکه برویم سراغ اینکه چه کسی بیشتر به این قوم خدمت میکند، یا به این معنا است که بگوییم آن کسی که سید قوم است و به هر جهتی و به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این شخص باید خادم این قوم باشد. اینکه گاهی تعبیر میشود که «مسئولین نوکر مردم هستند»، این کلمهی پیغمبر است دیگر، خادم یعنی نوکر. این کلام علاوه بر اینکه اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان میدهد که از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، چقدر «خدمت به مردم»، «برای مردم کار کردن»، «برای مردم زحمت کشیدن»، «به مردم سود رساندن» اهمیت دارد، علاوهی بر این، درهم شکستن آن پندار و انگارهی غلطی است که من و شما از ریاست و سیادت خودمان در ذهنمان نقش میبندد. ۹۲/۱۱/۳
حکم فروش جنسی که نقص دارد
سؤال: آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص های آن به خریدار گفته شود ودرصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟ جواب: گفتن عیب واجب نیست، اما نباید عیب آن را مخفی کند یا دروغ بگوید و معامله صحیح است، ولی اگر مشتری عیب را نداند و بعد از معامله بفهمد، حق فسخ معامله یا دریافت ارش را دارد.
سؤال: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟ جواب: سود گرفتن حدّ معیّنی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحبّ آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید.
عشایر در مقابل قدرتهای زورگوایستادهاند
عشایر به عنوان نیروهایی برای روحانیت، در مقابل قدرتهای مستبد و زورگو ایستادهاند. در همین استان فارس، عشایر در مقابل سلطهی انگلیس ایستادند و با انگلیس مبارزه کردند؛ در مقابل سلطهی استبدادی پادشاهان دوران طاغوت - در دوران قاجاریه و در حول و حوش نهضت روحانی بزرگ، مرحوم آیتالله سید عبدالحسین لاری - ایستادگی کردند؛ بعد از آن در دوران رضاخان و بعد هم در دوران نهضت روحانیت، عشایر غیرت عشایری خود و اعتقاد عمیق خود به دین را نشان دادند. این را حفظ کنید. ۸۷/۲/۱۵
مردها باید ضرورتهای همسر خود را درک کنند
مرد باید به زن کمک کند تا عقب ماندگیهایی را که در جامعهی ما دارند، جبران کند. البته مراد از این عقب ماندگیها، آن چیزهایی نیست که امروز به تقلید از فرهنگیها در جامعهی ما مطرح میشود. بلکه مراد معرفت است. مراد تحصیلات است. مراد پیدا شدن روح اندیشه و تأمل و فکر در زن است. مراد اینها است که هرچه مرد بتواند در این زمینه به همسرش کمک کند. اگر زن میخواهد کاری انجام بدهد یا در فعالیتهای اجتماعی سهیم باشد، در حدّ اقتضای وضع زندگی خانوادگی، مانع او نشود. ۷۵/۲/۱۰۵
بهطور جدی به کارهای فکری و فرهنگیِ عمیق بپردازید
بهطور جدی به کارهای فکری و فرهنگیِ برنامهمند و هدفمند و عمیق بپردازند. یک وقت هست که دشمن به عرصهی دانشگاه تهاجم آشکار میکند؛ اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید؛ مثل مسائل دورهی فتنه ۸۸ و امثال اینها. یک وقت هست که نه، آنچنان تهاجم آشکاری وجود ندارد؛ اینجا بایستی حضور مجموعههای دانشجوئی، حضور عمیق فکری باشد... دربارهی مسائل کلامی، کارهای عمیق انجام بگیرد. دربارهی مسائل سیاسی کشور، کارهای غیر احساساتی انجام بگیرد. البته احساسات چیز خوب و پاکی است و من به هیچ وجه مخالف ابراز احساسات و مخالف تحرک احساساتیِ بخصوص جوانها نیستم؛ نه ممکن است، نه مطلوب است که احساسات فروکش کند؛ لیکن دور از مقولهی احساسات، تأمل و تفکر و تعمق در مسائل گوناگون، از جمله در مسائل سیاسی، لازم است. ۹۰/۵/۱۹
در همه پروژههای عمرانی، بایستی مسجد لحاظ شود
وقتی مترو طراحی میکنیم، برای ایستگاه مترو، مسجد در آن ملاحظه شود؛ ایستگاه قطار طراحی میکنیم، فرودگاه طراحی میکنیم، مسجد در آن حتماً دیده شود. شهرک طراحی میکنیم، مسجد در مراکز لازم که ممکن است بیش از یکی لازم باشد، در او حتماً ملاحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طراحی کنیم، خیابانکشیِ او را فراموش کنیم؟ میشود شهرکِ بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معنی ندارد. وقتی انبوهسازان ساختمان میخواهند مجوز بگیرند برای انبوهسازی و ساختمان بسازند، در نقشهای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید نمازخانه دیده شود. ما باید با نمازخانه اینجوری برخورد کنیم. ۸۷/۸/۲۹
خطرناکتر از تحجر مذهبی، تحجر سیاسی است
ما وقتی میگوییم تحجّر، فوراً ذهنمان میرود به تحجّر مذهبی؛ بله آن هم یک نوع تحجّر است، اما تحجّر فقط تحجّر مذهبی نیست، بلکه خطرناکتر از آن، تحجّر سیاسی است؛ تحجّرهای ناشی از شکلبندی تحزّب و سازمانهای سیاسی است که اصلاً امکان فکر کردن به کسی نمیدهند، اگر ده دلیل قانعکننده برای حقّانیت یک موضع ذکر کنیم، قبول میکند، اما در عمل طور دیگری نشان میدهد! چرا؟ چون حزب، آن تشکیلات سیاسی بالای سر - مثل پدرخواندهی مافیا - از او اینگونه خواسته است. این را انسان متأسّفانه در برخی از گوشه کنارهایِ حتّی محیط دانشگاهی میبیند. پس، آن مجموعهای که دچار چنین تحجّری باشد، دیگر روشنفکر نیست؛ چون روشنفکری لازمهاش حقطلبی، چشم باز و تکیه به منطق و استدلال است. ۸۱/۹/۷
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