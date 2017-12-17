به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی دلوز و گاتاری در آسیا در روزهای ۲ تا ۷ ژوئیه ۲۰۱۸ در دانشگاه اتونو دناگا، نگا سیتی فیلیپین برگزار می‌شود.

در میان جهان مدرن که در آن ترور، خشونت و تشنگی برای سلطه، عواملی چون ظرفیت انسان برای رحمت، محبت و بخشش را به چالش می‌کشد، وظیفه اندیشیدن به وعده رهایی از اشکال مختلف فاشیسم، ادامه دارد. گیل دلوز و فلیکس گاتاری از سهم فلسفی در این وعده آزادیخواهانه برخوردار هستند، جایی که حضور الهی باید ارزش مطلق را بیش از همه اشکال تفکر دگماتیک داشته باشد.

انجمن فلسفی فیلیپین همراه با گروه فلسفه دانشگاه اتونو دناگا و مجله مطالعات دلوز و گواتاری با پیروی از میراث مهم خود، از علاقمندان جهت شرکت در ششمین کنفرانس بین‌المللی دلوز و گاتاری در آسیا ۲۰۱۸ و نیز ارائه آثار و مقالات خود دعوت به عمل می‌آورد.



محور این کنفرانس عبارت است از: «تفکر آرژنین[۱] و ریزوم: دلوز / گواتاری و پروژه رهایی». بنابراین از محققان، دانشجویان، محققان مستقل و روشنفکران در همه زمینه‌ها دعوت می‌شود تا مقالاتی راجع به موارد ذیل را مورد بحث قرار دهند و نهایتاً تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ به آدرس deleuze.in.nafa.۲۰۱۸@gmail.com ارسال نمایند:



دلوز و گاتاری , تفکر آرژنین و ریزوم

دلوز و گاتاری و ادبیات آزادبخش

دلوز و گاتاری و سرمایه‌داری

دلوز و گاتاری و سیاست

دلوز و گاتاری و جنبش‌های اجتماعی

دلوز و گاتاری و محیط زیست

دلوز و گاتاری و علم



سایر موضوعات مرتبط نیز شامل مطالعات تطبیقی / انتقادی در رابطه با برخی از فیلسوفان است: دکارت، لاک، اسپینوزا، هیوم، کانت، هگل، نیچه، فرانسیس بیکن، فوکو،دریدا



جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.deleuzeguattariinasia۲۰۱۸.weebly.com مراجعه نمایید.