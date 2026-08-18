نجات ۱۰ نفر از غرق‌ شدگی در سواحل چاف و چمخاله

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر سه شنبه در جریان بازدید معاون توسعه و سرمایه اجتماعی و ساماندهی سواحل و دریا سازمان امور اجتماعی وزارت کشور از سواحل چاف و چمخاله، اظهار کرد: حضور و فعالیت مستمر ناجیان غریق و نیروهای امدادی در این محدوده از خردادماه تاکنون موجب نجات ۱۰ نفر از خطر غرق‌شدگی شده است.

وی افزود: از مجموع افراد نجات‌یافته، چهار نفر از شهروندان گیلانی و سایر افراد از استان‌های دیگر بوده‌اند.

فرماندار لنگرود با اشاره به مشکلات موجود در اجرای طرح‌های سالم‌سازی سواحل، تأمین اعتبار برای خدمات زیربنایی و پرداخت حقوق ناجیان غریق و نیروهای امدادی را از جمله مهم‌ترین چالش‌های این طرح‌ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری مستقر در طول مسیر ساحلی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های سالم‌سازی اعلام آمادگی کرده‌اند و در صورت به‌روزرسانی برخی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، می‌توان بدون اتکا به اعتبارات دولتی نسبت به اجرای طرح‌های سالم‌سازی اقدام کرد.

گلشن با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: منابع طبیعی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر و از طریق تسهیل فرآیندهای قانونی، واگذاری‌ها و صدور مجوزهای لازم، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود در سواحل را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: امکانات و زیرساخت‌های فعلی با حجم تقاضا و نیاز منطقه همخوانی ندارد و برای ارتقای خدمات ایمنی و رفاهی در سواحل باید اقدامات مؤثرتری انجام شود.

فرماندار لنگرود با اشاره به حجم بالای حضور مسافران در این شهرستان بیان کرد: در ایام عید نزدیک به ۴۷۰ هزار نفر در شهرستان لنگرود اقامت داشتند که این میزان حضور مسافران نشان‌دهنده ظرفیت بالای گردشگری منطقه و ضرورت توسعه زیرساخت‌های ساحلی است.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل طرح‌های سالم‌سازی و ارتقای خدمات ایمنی در نقاط ساحلی، بیش از گذشته به حمایت دستگاه‌های مسئول، تأمین اعتبار، تسهیل مقررات و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیاز داریم.