شکست تلخ آلکمار مقابل آژاکس/علیرضا جهانبخش ۷ گله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلکمار روز یکشنبه در حساس ترین بازی هفته هفدهم رقابتهای لیگ هلند میزبان آژاکس بود که در پایان ۲ بر یک شکست خورد.
در این بازی ابتدا علیرضا جهانبخش در دقیقه ۲۵ از روی نقطه پنالتی تیم آلکمار را پیش انداخت. این هفتمین گل فصل جهانبخش بود. در ادامه کلاس یان هونتلار مهاجم با سابقه هلندی ها در دقیقه ۴۳ کار را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم تیم آژاکس صاحب یک ضربه پنالتی شد که لاسه شونه در دقیقه ۵۱ آن را به گل تبدیل کرد. تیم آلکمار از دقیقه ۸۶ با اخراج اسونسون ۱۰ نفره شد.
آژاکس با این برد ۳۸ امتیازی شد و جایگاه خود را در رده دوم جدول مستحکم کرد. آلکمار با ۳۵ امتیاز در مکان سوم باقی ماند. تیم آیندهوون با ۴۳ امتیاز صدرنشین لیگ هلند است.
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