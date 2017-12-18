به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل در مورد کمک تسلیحاتی ایران به یمن و استفاده از موشک ایرانی برای حمله به ریاض، گفت: بنابر ادعای مطرح شده، مجموعه فنی حوزه دفاعی جمهوری اسلامی در حال بررسی ادعای نیکی هیلی، نماینده دائمی آمریکا مبنی بر تحویل تسلیحات ایرانی به انصار الله یمن و نشان دادن تصویری از این موشک‌ها در سازمان ملل است.

وی افزود: از این رو مجموعه‌های فنی حوزه دفاعی جمهوری اسلامی درخواستی را تنظیم کرده تا بتوان در این رابطه جهت شفافیت به سازمان ملل شکایت کنیم.

حاتمی با اشاره به اتهامات آمریکایی ها به ایران، تصریح کرد:دشمنان جمهوری اسلامی می‌توانند هر ادعایی را مطرح کنند اما به دنبال طرح شکایت، بنا به درخواست جمهوری اسلامی باید قطعه‌ای از این موشک‌ها تحویل ایران داده ‌شود.

وزیر دفاع دولت دوازدهم، یادآور شد: بدون بررسی و از راه دور نمی‌توان پاسخ این ادعا را داد، از این رو به زودی شکایت جمهوری اسلامی در قالب درخواستی تهیه و به سازمان ملل ارجاع خواهد کرد.