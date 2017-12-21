شهردار صدرا در گذشت آیت الله حائری شیرازی را تسیلت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ملک زاده شهردار صدرا طی پیامی درگذشت آیت الله محی الدین حائری شیرازی را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

خبر درگذشت عالم ربانی حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی، مردم ولایتمدار ، انقلابی و مسلمان استان فارس را در غم فرو برد، مردی که عمر بابرکت خود را ضمن حضور در محضر بزرگانی همچون آیت الله بروجردی ، امام خمینی ره و دیگر بزرگان حوزه های علمیه کردند و در زمره انقلابیون و مخالفان رژیم ستمگر پهلوی قرار بودند ، که با سخنرانی ها و روشنگری های خود نقش بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

مصیبت درگذشت این عالم وارسته را به مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان فارس و به ویژه به بیت مکرم‌ ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.