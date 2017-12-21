شورای ترافیک هرمزگان در چندسال اخیر هیچ بودجه ای دریافت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سالاری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با گرامی داشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت : در۲۶آذر سال۶۲ با فرمان امام(ره) رانندگان خدوم بسیج شدند و با لبیک به فرمان امام راحل ، بنادر کشور که در معرض خطر بودند را تخلیه کردند ، این حادثه پس از ۱۴ سال یعنی در سال ۷۶ توسط شورای فرهنگ عمومی در راستای تجلیل و تکریم از رانندگان درون و برون شهری بنام روز حمل و نقل نامیده شد.

سالاری با بیان اینکه در کشورهای اروپایی رانندگی جزو ۵ شغل اول است افزود: متاسفانه رانندگی هنوز در جامعه ایرانی و اسلامی ما جایگاه اجتماعی خود را پیدا نکرده است، به طوریکه در این روز هیچ یاد و نامی از رانندگان خصوصا رانندگان تاکسی که سفیران شهرمان هستند برده نشد.

وی بااشاره به اینکه حمل و نقل یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی است عنوان کرد: حمل و نقل یکی از منابع درآمدی پایدار و هنگفت برای شهرداری است.

عضو شورای اسلامی شهربندرعباس افزود: حمل و نقل بار درون شهری ۱۰برابر حمل و نقل بار برون شهری است بنابراین طی مصوبه ای در سال ۹۵، شهرداری ها موظف به تاسیس شرکت های حمل و نقل بار درون شهری شدند که در این راستا در شورای چهارم نیز تاسیس شرکت مصوب شد تا در زمینه سوخت ، ترافیک و حمل و نقل صرفه جویی شود.

سالاری اظهارداشت: تعهداتی در خصوص حمل و نقل درون شهری توسط دولت و وزارت نفت ایجاد شده که یکی از آنهاارائه تسهیلات به شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی و باهدف کاهش سوخت است.

وی ادامه داد: شورای ترافیک یک ارگان دولتی است که متاسفانه در سنوات گذشته هیچ بودجه ای به آن تعلق نگرفته است.

سالاری بیان داشت: سال گذشته شورای شهر مصوبه ای مبنی بر کاهش و ساماندهی ترافیک در بافت مرکزی هم به لحاظ ابزار و علائم ترافیکی و هم به لحاظ احداث پارکینگ داشت که تاکنون محقق نشده است.

وی بابیان اینکه با ساخت و ساز خیابان و پل اضافی نمی توان ترافیک را ساماندهی کرد گفت: یکی از راه های ساماندهی ترافیک بافت مرکزی شهر، هوشمندسازی شهر است که درآمد هنگفتی نیز برای شهرداری و راهنمایی و رانندگی به دنبال دارد زیرا برابر مصوبه مجلس۵۰درصد درامد جرائم باید به شهرداری پرداخت شود که تاکنون در این رابطه رقمی پرداخت نشده است.

عضو شورای اسلامی شهربندرعباس افزود: سال گذشته ۱۵میلیارد تومان از محل فروش پارکینگ عاید شهرداری شده است.

پرویز سالاری ابراز داشت : مقرر شد سال گذشته پارکینگ مصباح به بهره برداری برسد، همچنین پارکینگ های مکانیزه نیز در بافت مرکزی احداث شود که تاکنون در این رابطه اقدامی نشده است.

وی بابیان اینکه قوانین شهر بندرعباس با شهرهای دیگر متفاوت است ادامه داد: بندرعباس به عنوان یک مرکز ترانزیت در زمینه درون و برون شهری دارای قوانین خاص خود است که با دیگر جاها متفاوت است‌.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انتخاب و انتصاب مدیران براساس توانمندی و شایستگی افراد شد و گفت: درحال حاضر در بندرعباس فصل کاراست اما فعالیت بسیاری از دستگاه ها راکد مانده است و منتظر جابجایی مدیران هستند.

وی خاطرنشان کرد: هزینه سو مدیریت در بندرعباس بسیار گزاف است به طوریکه هر تصمیم اشتباه در زمینه انتصاب و انتخاب مدیران سبب پرداخت هزینه های بسیار برای شهر است که با کنترل، نظارت و انتخاب مدیران شایسته می توان به توسعه شهر شتاب داد و از ظرفیت های مختلف به ویژه پالایش نفت بندرعباس استفاده کرد.