بازدید معاون علمی رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات دانش بنیان در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور صبح دوشنبه در جریان سفر به خراسان جنوبی از نمایشگاه محصولات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و همچنین خانه خلاق پارک بازدید کرد
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به اینکه تمرکز ویژه دولت بر توسعه انرژیهای خورشیدی، فرصتی بینظیر برای شرکتهای فناور ایجاد کرده تصریح کرد: عبور از فاز نمونهسازی و ورود به بازار از طریق رفع چالشهای نظارتی با وزارت نیرو، شرط اصلی برای تبدیل ایدههای فناورانه به ثروت و تقویت زنجیرههای ارزش در استانها است.
وی افزود: شرکتهای فناور باید با تکیه بر مزیتهای رقابتی خود، از مرحله تولیدات پراکنده عبور کنند.
افشین گفت: شرکت ها با شناخت دقیق نیاز صنایع، سهم خود را در بازارهای تخصصی تثبیت کنند.
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