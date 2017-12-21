تقریب، زمینه ساز وحدت میان جوامع است 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری ظهر پنج شنبه در سومین همایش تفسیر و تفسیر نگاری در سده اخیر حوزه علمیه خراسان که به بهانه نکو داشت استاد آیت الله واعظ زاده خراسانی (ره) در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: تقریب مذاهب مقدمه و زمینه ساز وحدت بوده و آیت الله واعظ زاده جهاد کرد تا این مفهوم را در میان مردم جا بیاندازد. وی جریان بزرگ و مقدسی را رهبری کرد و در این راه از رهنمود های اساتید مختلفی استفاده کرد که در طلیعه آن ها آیت الله بروجردی قرار داشت.

وی افزود: ایشان در فضایی که تقریب امری مبهم و مجهول بود تلاش می کرد این مهم را در میان مردم جا بیاندازند و آن زمان مفهوم تقریب به عنوان مسئله ای که در آیات و روایات به آن اشاره ای نشده است برای مردم نا آشنا بود اما امروز همه می دانیم تقریب دارای ۴ مرحله هست که به معنی گسترش دایره مشترکات به منظور همکاری با همه حتی مکاتب غیر آسمانی است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ریشه های تقریب در آیات و روایات وجود دارد و مسئله گفتگو منطقه برای توسعه نقاط مشترک نیز نشئت گرفته از همین مفهوم است. در قرآن مسئله گفتگو بی طرف، احترام به طرف مقابل، گذشت از سوابق و تمرکز بر محور گفتگو و فضای سالم گفتگو در آیات مختلف مطرح شده است.

وی با اشاره به تقریب و عدم جدا سازی شیعه از سنی ابراز کرد: ما نباید میان شیعه و سنی اختلافی قائل شویم چراکه حدود ۹۵ درصد احکام دین میان شیعه و سنی مشترک است پس ما نباید با پرداختن به این ۵ درصد اختلاف باقی مانده، تفرقه افکنی کنیم و به دشمنان فرصت دخالت در امور مسلمانان را بدهیم.

تسخیری ادامه داد: بنابر این جدا سازی شیعه و سنی ضربه های زیادی را به مسیر فقه و تحقیقات اسلامی می زند چراکه نیاز است عالمان شیعه و سنی در کنار یکدیگر به بررسی و تحقیق در مسائل دینی بپردازند.