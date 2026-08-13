اعتراف آمریکا: حضور دائمی اسرائیل در لبنان با توافق چارچوب مغایرت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری اکسیوس اعتراف کرد که حضور دائمی اسرائیل در جنوب لبنان با تعهدات این رژیم در توافق چارچوب [توافق با دولت بیروت] مغایرت دارد.

این مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده، تأکید کرد واشنگتن انتظار دارد همه طرف‌ها به توافق چارچوب که آن را امضا کرده‌اند، پایبند باشند و مطابق مفاد آن عمل کنند.

وی افزود حضور دائمی اسرائیل در جنوب لبنان با امنیت بلندمدت هر دو طرف در تضاد است و می‌تواند صلح و امنیت لبنان و (رژیم) اسرائیل را در بلندمدت تهدید کند.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا در گفت‌وگویی جداگانه با شبکه الجزیره اعلام کرد که هرگونه حضور دائمی اسرائیل در جنوب لبنان با تعهدات مندرج در توافق چارچوب سازگار نیست.

واشنگتن بدون محکوم کردن حضور نظامی ارتش رژیم اسرائیل در خاک لبنان مدعی شد که آمریکا تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان به‌طور کامل حمایت می‌کند.

در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا با تصدیق روایت رژیم تل آویو اعلام کرد که تأکید اسرائیل این است که هیچ‌گونه چشم طمعی به خاک لبنان ندارد.

این ادعا درحالی مطرح می شود که اخیرا وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی در نقشه ای که از منطقه منتشر کرد، بخش هایی از جنوب لبنان را نیز به خاک فلسطین اشغالی ضمیمه کرده بود.

وزارت امور خارجه آمریکا در پایان گفت ارتش لبنان در حال اجرای نخستین مناطق آزمایشی است و آمریکا همچنان به حمایت از اجرای کامل این روند ادامه می‌دهد.