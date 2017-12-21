آذریزدی جایگاه کانون پرورش فکری را به عالی ترین شکل ترسیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دانافر ظهر امروز در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بینالمللی قصهگویی منطقه ۴ کشور ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد مهم فرهنگی کشور اظهار داشت: در دو روز گذشته ۲۷ قصهگو از پنج استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی بیان کرد: در این مدت هفت قصهگو از کرمان، شش قصهگو از یزد، چهار قصهگو از سیستان و بلوچستان، پنج قصهگو از خراسان جنوبی و پنج قصهگو از استان هرمزگان قصههای خود را در یزد اجرا کردند تا برگزیدگان آنها به مرحله بینالمللی این جشنواره راه یابند.
دانافر عنوان کرد: در حالی مرحله منطقهای را پشت سر گذاشتیم که مهمترین دستاورد رقابت قصهگویان پنج استان، حضور ۵ هزار دانشآموز، مربی، والدین دانشآموزان و ... در این جشنواره بود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد همچنین از اعزام تعدادی از قصهگویان به مناطق حاشیه شهر، کتابخانهها و مراکز درمانی و دانشآموزان با نیازهای ویژه خبر داد و اظهار داشت: برگزاری دو نشست تخصصی به منظور به اشتراک گذاشتن یافتههای جدید در راستای قصه و قصهگویی و ایجاد فضای شاد و بانشاط برای کودکان یزد نیز از دیگر اهداف و دستاوردهای برگزاری این جشنواره در استان یزد بود.
وی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره پیر نیکاندیش ادبیات کودک و نوجوان، مهدی آذریزدی، خالق کتاب قصههای خوب برای بچههای خوب اظهار داشت: مهدی آذریزدی در یادداشت خود در سال ۸۵ به جشنواره قصهگویی که آن زمان نیز به میزبانی یزد برگزار شد، جایگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عالی ترین شکل ممکن ترسیم کرد.
