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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

مرکز اورژانس ملکشاهی افتتاح شد

مرکز اورژانس ملکشاهی افتتاح شد

ایلام-مرکز اورژانس جدید شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اورژانس جدید که با افزایش ۲۵۰ متر مربع مساحت زیربنایی آن به ۶۱۰ مترمربع ارتقا پیدا کرده است.

این مرکز دارای امکاناتی همجون اتاق احیا مجهز به ۲ تخت CPR و الکتروشوک و مانیتورینگ قلبی و ترالی اورژانس است.

همچنین استیشن مخصوص پرستاری(ایستگاه پرستاری) ، اکسیژن سانترال ، تخت های اتوماتیک مخصوص بیمار نیز تعبیه شده است.

افزایش تخت های مخصوص بیمار از  ۴ به ۱۲ عدد، مجهز کردن هر تخت به مانیتورینگ قلبی و اکسیژن سانترال از دیگر امکانات مرکز اورژانس شهرستان ملکشاهی است.

شهرستان تازه تاسیس ملکشاهی در ۴۵ کیلومتری ایلام قرار گرفته است.

کد مطلب 4179150

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