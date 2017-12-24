گزارش اقدامات و کمک های سایپا به زلزله زدگان غرب کشور منتشر شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا نیوز، مرگبارترین زلزله سال جاری جهان ساعت ۲۱:۴۸ روز یکشنبه ۲۱/۰۸/۹۶ با قدرت ۷.۳ ریشتر در استان کرمانشاه در غرب ایران و مرز مشترک با عراق به وقوع پیوست که منجر به صدمات فوتی و جرحی تعداد زیادی از هموطنان در مناطق زلزله شد.

گروه خودروسازی سایپا همچون سایر آحاد ملت شریف ایران و دیگر سازمان های امداد و نجات در همان ساعات اولیه انتشار خبر برنامه ریزی های لازم به منظور کمک رسانی به آسیب دیدگان این حادثه تلخ را انجام داده است.

برنامه ریزی های این گروه خودروسازی به شرح ذیل اعلام می شود:

الف-تشکیل ستاد بحران در ساعات اولیه روز بعد از حادثه زلزله با توجه به عمق فاجعه رخ داده که این ستاد در شرکت سایپا یدک تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

* تشکیل تیم عملیاتی نمایندگان سایپا یدک و نمایندگان شرکت امداد خودرو سایپا به منظور حضور در مناطق زلزله زده همراه با نمایندگان استانی واحدهای مربوط

*استقرار ۱۸ واحد امدادی در سرپل ذهاب به منظور ارائه خدمات امدادی رایگان

* تشکیل تیم راهبری ستاد مدیریت بحران مستقر در شرکت سایپا یدک

*تشکیل تیم فنی از جمله مکانیک، برقکار، صافکار و غیره از عوامل تعمیرگاه های مرکزی و اعزام به منطقه

ب- فعالیت واحدهای امدادی در مناطق زلزله زده شامل: انجام خدمات امدادی رایگان و استقرار کانکس امدادی در سرپل ذهاب

ج- کمک به آوار برداری و جستجوی مفقودان توسط امدادگران

د- ارائه خدمات به خودروهای آسیب دیده غیر گروه سایپا

براین اساس طی صورتجلسه ستاد بحران گروه خودروسازی سایپا مصوب شد که پس از تشخیص اصالت آسیب دیدگی خودرو بر اثر زلزله، شرایط مطلوبی جهت تعمیر خودروهای سایپا ایجاد شود که از این میزان ۲۶۱ خودرو مورد بررسی و اقدام قرار گرفت.

گفتنی است علی رغم اینکه خسارات ناشی از زلزله جزو ضمانت نامه های شرکتی نبوده، سایپا در راستای مسئولیت های اجتماعی، اقداماتی فراتر از تعهدات خود را انجام داده است. همچنین مقرر شده ۳۰ درصد از خسارت تا سقف ۳ میلیون تومان برای خودروهای تا مدل ۱۳۹۱ و مبلغ ۶ میلیون تومان برای خودروهای با مدل بالاتر از ۱۳۹۱ به خودروهای آسیب دیده از زلزله تخصیص داده شود.

علاوه بر این مقرر شده که سایپا اقدام به ساخت یک مدرسه برای کودکان زلزله زده در آن مناطق کند.

خاطر نشان می شود برنامه ریزی ها و کمک های صورت گرفته گروه خودروسازی سایپا در زلزله غرب کشور به دو بخش اقدامات فوریتی و اقدامات خدماتی پس از وقوع زلزله تقسیم بندی شده است و تاکنون ۲۰ خودرو آسیب دیده بازسازی و ترخیص شده است وکماکان خدمات سایپا در این خصوص با قدرت در حال انجام است.