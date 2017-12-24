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۳ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۲۸

روحانی در دیدار خانواده شهید ادوین شاهمیریان:

هموطنان ارمنی نزد ملت ایران احترام و جایگاه بسیار والایی دارند

هموطنان ارمنی نزد ملت ایران احترام و جایگاه بسیار والایی دارند

رییس جمهور با خانواده شهید ادوین شاهمیریان دیدار و تاکید کرد: ملت ایران قدردان ایثار و فداکاری شهدا و صبر و مقاومت خانواده های معظم شهدا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی یکشنبه شب در دیدار با خانواده شهید ادوین شاهمیریان با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) به این خانواده شهید ارمنی، گفت: این ایام، ایام سرور و شادی همه مردم ایران و جهان و بخصوص هموطنان ارمنی و مسیحی کشورمان و جامعه مسیحیان جهان است و خوشحالم که در چنین شبی دیدار با خانواده معظم یکی از شهدای ارمنی دوران دفاع مقدس انجام می شود.

رییس جمهور در پاسخ به ابراز احساسات و قدردانی مادر شهید شاهمیریان بابت حضور وی در منزل آن شهید، اظهار داشت: این وظیفه ما و کمترین کاری است که در قبال شما خانواده‌های عزیز  شهدا از دست‌مان برمی‌آید. شما فرزند دلبندتان را برای دفاع از کشور و ملت ایران تقدیم کرده‌اید و یقیناً نزد خداوند مقام و جایگاه بسیار بالایی دارید.

روحانی تصریح کرد: مردم ایران همواره هموطنان ارمنی خود را مردمانی امین، پرتلاش، صادق و درستکار یافتند که به وطن و کشور خود علاقه‌مند بوده و هستند و از همین‌رو جامعه ارامنه نزد ملت شریف ایران احترام و جایگاه بسیار بالا و والایی دارند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: مردم ایران حضرت عیسی(ع) را نیز در کنار پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع)، پیامبران اولوالعزم و بزرگ خدا می‌شناسند که برای انسان مایه خیر و برکت و سعادت بوده‌اند.

شهید ادوین شاهمیریان در سال 66 و در منطقه میمک در حالی که فقط 20 سال سن داشت، به شهادت رسیده است.

روحانی که از سوی حجت‌الاسلام شهیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، همراهی می‌شد، در پایان این دیدار لوح تقدیری به خانواده این شهید تقدیم کرد.

کد مطلب 4181754

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