هر فصل ۳۹۵ کلاس قرآنی در استان قزوین برگزار می شود

جواد قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کلاس ارتقاء سطح قرانی برای روحانیون مستقر استان هر هفته روزهای چهارشنبه برگزار می شود.

وی افزود: این کلاس ها از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲ روزهای چهارشنبه در مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری توسط استاد مجید وفاپور برگزار می شود.

قلی پور گفت: در این کلاس ها روشهای روخوانی، تجوید، سبک زندگی قرآنی و روش های تدریس آموزش داده می شود.

هر فصل ۳۹۵ کلاس برگزار می شود

وی تصریح کرد: هر فصل ۳۹۵ کلاس قرآنی برای گروههای مختلف سنی برگزار می شود.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸۰ تشکل و موسسه و خانه قرآنی در استان فعالیت می کنند و برگزاری دوره های آموزشی برای همه این گروهها پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: کمیته قرآنی ستاد دهه فجر با دارالقرآن استان است و بیش از ۸۰ عنوان برنامه تدارک دیده ایم که مهمترین آنها شامل: محفل انس با قرآن با پخش زنده از سوی شبکه تلویزیونی سیمای قرآن، مسابقات قرآنی قرائت ترتیل و قرائت تحقیق و حفظ قرآن است.

۲۳۰۰ فعال قرآنی در قزوین

قلی پور بیان کرد: همچنین برگزاری دوره آموزشیار قرانی برای کارکنان نیروی انتظامی به مدت ۸۴ ساعت از دیگر برنامه های اجرا شده است که به شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون گواهینامه رسمی داده می شود.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: همچنین دوره ارتقاء و بازآموزی معلمان قران به صورت تخصصی از دیگر برنامه های آموزشی دارالقران است که توسط استاد بهرامپور تدریس می شود و امسال بیش از ۴۵۰ معلم قرآنی در آن شرکت کردند.

در حال حاضر ۲۳۰۰ فعال قرآنی در استان قزوین با مدرک گواهی تربیت معلم قرآنی در استان فعالیت می کنند.