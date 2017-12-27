جزییات جلسه ستادبحران پایتخت/ تشکیل کانون تطهیرکنندگان داوطلب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی طی سخنانی در جریان این جلسه با اشاره به تجربه زلزله هفته گذشته در ملارد و هماهنگی صورت گرفته میان دستگاه های مسئول، گفت: تجربه بار اول به ما کمک فراوانی کرد؛ چرا که به مجرب وقوع پس لرزه شب گذشته هر دستگاهی می دانست چه کاری باید انجام دهد و اقدامات خود را بلافاصله انجام داد.

وی با اشاره به دستورالعمل ۱۰ ماده ای ستاد مدیریت بحران شهر تهران که در جلسه گذشته این ستاد مورد تصویب قرار گرفته بود، تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل تمامی دستگاه های مسئول موظف هستند نیازهای خود را برای اجرای ماموریت هایی که در مصوبه سال ۸۹ دولت بر عهده آنها گذاشته شده است، اعلام کنند؛ از این رو تمامی دستگاه ها باید طبق زمانبندی اعلام شده بررسی های لازم را صورت داده و نیازهای خود را به شورای هماهنگی مدیریت بحران اعلام کنند تا مورد جمع بندی قرار گیرد.

به گفته نجفی آن بخش از نیازهای دستگاه ها که در اختیار شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران و شهرداری تهران خواهد بود در اسرع وقت برطرف خواهد شد و سایر ملزومات مورد نیاز نیز در دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا حداقل نیازهای دستگاه ها برای اجرای ماموریت های محوله در زمان بروز بحران تامین شود.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی درازمدت و پیاده سازی سیستم علمی برای مدیریت بحران شهر تهران، تاکید کرد: به جز اقدامات دستگاه های مسئول همچون هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و ... ضروری است برای سازماندهی گروه های مردمی در زمان وقوع بحران نیز اقدام کنیم تا مشخص شود گروه های اول، دوم و سوم مردمی بر حسب نوع حادثه، به چه صورت فراخوان داده می شوند.

شهردار تهران بر ضرورت اولویت بندی اقدامات دستگاه های مسئول در زمان بروز بحران نیز تاکید کرد و گفت: برای هر دستگاهی باید وظایف محوله بر حسب نوع اولویت آنها تعریف شود تا در زمان بروز بحران، امکان مدیریت وجود داشته باشد.

به گفته نجفی در صورت تهیه این دستورالعمل جامع، امکان اجرای آن در تمامی شهرهای کشور با تغییرات کوچک فراهم خواهد بود تا هر دستگاهی وظیفه خود را به درستی بداند.

استقرار تعدادی از شهروندان در سوله های بحران و بوستان های پایتخت

در جریان این جلسه مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشی از آماده باش نیروهای شهرداری گفت: با توجه به بازگشایی سوله های مدیریت بحران، پارک ها و بوستان ها پس از زلزله شب گذشته، تعدادی از شهروندان در برخی پارک ها و بوستان ها استقرار یافتند اما جمعیت نسبت به زلزله هفته گذشته بسیار کمتر بود.

به گفته یزدانی سوله های مدیریت بحران مناطق ۵ و ۱۰ شهرداری تهران بیش از سایر مناطق مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

معاون خدمات شهری ضمن اعلام آماده باش ماشین آلات و سیستم پسماند در مناطق ۲۲ گانه از عملکرد مناسب صداوسیما در ساعات اولیه پس لرزه تقدیر کرد.

فعالیت ستاد مدیریت بحران از هفته گذشته به صورت ۲۴ ساعته

احمد صادقی، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز طی سخنانی در این جلسه با تاکید بر اینکه جلسات ستاد مدیریت بحران با توجه به سطح حوادث تشکیل می شود، گفت: ستاد مدیریت بحران از هفته گذشته به صورت ۲۴ ساعته فعال است و نمایندگان دستگاه های مختلف به منظور هماهنگی اقدامات در محل ستاد حضور دارند.

وی تاکید کرد: ادبیات مدیریت بحران این است که زمان بحران زمان تصمیم گیری نیست، بلکه زمان اقدام است و هر دستگاهی باید وظیفه خودش را بداند و بر اساس دستورالعمل ها و سطح حوادث نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام کند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران هم اکنون این تمرین ها در حال انجام است و قطعا بر اساس مصوبات ۱۰ ماده ای ستاد مدیریت بحران شهر تهران، کلیه اقدامات، نیازها و مصوبات بر اساس زمان بندی تعیین شده دنبال خواهد شد.

زلزله دیشب هیچ آتش‌سوزی و خرابی در پی نداشت

همچنین در ادامه جلسه مهدی داوری، رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از آمادگی نیروهای آتش نشانی شهر تهران به منظور امدادرسانی به شهروندان در زمان وقوع بحران، تاکید کرد که زلزله شب گذشته ملارد هیچ آتش سوزی و خرابی برای ساختمان های شهر تهران در پی نداشت.

به گفته داوری وقوع یک فقره آتش سوزی در شهر تهران هیچ ارتباطی به زلزله شب گذشته نداشته است.

تشکیل کانون تطهیرکنندگان داوطلب در پایتخت

همچنین در ادامه جلسه سعید خال، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به آمادگی این مجموعه و شهرداری حرم مطهر به منظور خدمت رسانی در مواقع بروز بحران، تاکید کرد: حرم امام خمینی (ره) در مواقع بروز بحران به صورت شبانه روزی می تواند محل اسکان اضطراری شهروندان باشد.

رئیس کمیته تدفین با اشاره به آمادگی های ایجاد شده در سازمان بهشت زهرا (س) از تشکیل کانون تطهیرکنندگان داوطلب با حضور ۴۰۰ عضو و با حضور چهره های سرشناس مذهبی و فرهنگی خبر داد تا پس از آموزش اعضای این کانون بتوان از توان مردمی در مواقع بروز بحران استفاده کرد.

خال در ادامه از ساخت دو سوله بحران تا پایان سال در بهشت زهرا خبر داد و گفت: تا ۲۲ بهمن ماه ۵۰ دستگاه آمبولانس جدید وارد ناوگان بهشت زهرا (س) خواهد شد.

آمادگی بیش از ۲ هزار بوستان تهران در مواقع بروز بحران

علی محمد مختاری، مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به حضور تعدادی از شهروندان در بوستان های پایتخت در ساعات ابتدایی وقوع زلزله، به ارائه گزارشی از آمادگی بوستان های پایتخت برای خدمت رسانی به شهروندان در مواقع بحران و همچنین اقدامات صورت گرفته به منظور تامین نیازهای اولیه شهروندان پرداخت.

افزایش ناوگان موتوری اورژانس در پایتخت

صابری نیا، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیز طی سخنانی با اشاره به فراخوان نیروها و آماده باش ۱۰۰ درصد اورژانس پس از پس لرزه شب گذشته ملارد، از استقرار فوری نیروهای اورژانس در میادین اصلی و نقاط پر تردد شهر خبر داد.

وی با اشاره به نیاز اورژانس تهران به تعدادی پد بالگرد برای امداد رسانی در مواقع بروز بحران، از افزوده شدن ۲۰۰ موتورلانس به مجموعه اورژانس خبر داد و خواستار توجه بیشتر به منظور افزایش ناوگان موتوری اورژانس شهر تهران برای خدمت رسانی بهتر در زمان وقوع بحران شد.

در ادامه جلسه هماهنگی های لازم میان شرکت شهر سالم شهرداری تهران و مجموعه اورژانس به منظور استقرار موتورلانس ها در مراکز شهر سالم مورد بررسی قرار گرفت و بازسازی پد های قدیمی هلیکوپتر و روند همچنین جانمایی پد های جدید برای استفاده بهینه از اورژانس هوایی نیز بررسی شد.

آماده سازی گزارش ایمن سازی زیرساخت های شهری برای ارائه به سران قوا

در جریان جلسه امروز ستاد مدیریت بحران شهر تهران تورج فرهادی، شهردار شب تهران نیز با ارئه گزارشی از اقدامات شهرداری در مواجهه با پس لرزه شب گذشته ملارد که در تهران نیز حس شد، از ابلاغ دستورالعمل شهردار مبنی بر آماده باش تمام مناطق شهرداری خبر داد.

همچنین در این جلسه هماهنگی های صورت گرفته میان مدیریت شهری، وزارت بهداشت و اورژانس کشور به منظور تامین نیازهای اورژانس تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در بخش دیگری از جلسه آماده سازی گزارش نهایی به منظور تغییر مکان و ایمن سازی ساختمان های مدارس و مراکز تاسیساتی در حوزه آب، برق، گاز، نفت و ... نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت تا این گزارش در اختیار سران قوا و مراجع تصمیم گیر قرار گیرد.