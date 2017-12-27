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۶ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

با سفر به قم؛

سردار سلیمانی با مراجع تقلید دیدار کرد

سردار سلیمانی با مراجع تقلید دیدار کرد

قم - فرمانده سپاه قدس در سفری یک روزه به قم با تعدادی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج قاسم سلیمانی امروز چهارشنبه با سفر به قم با آیات عظام مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده سپاه قدس در این دیدارها گزارشی از وضعیت جبهه مقاومت به خصوص در سوریه و عراق ارائه کرد.

مراجع عظام تقلید نیز از رشادت‌های سرلشکر سلیمانی و مدافعان حرم تمجید و برای ایشان و سپاه اسلام آرزوی توفیق کردند.

این دیدارها بدون حضور عکاسان و خبرنگاران برگزار شده است.

سردار سلیمانی همچنین امروز در سالروز میلاد امام حسن عسکری(ع) و در آستانه وفات بانوی کرامت بارگاه منور حضرت فاطمه معصومه(س) را نیز زیارت کرد.

کد مطلب 4184951

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