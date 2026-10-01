دومین طلای کشتی فرنگی به نام عبدولی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف نائو کوساکا قهرمان المپیک از ژاپن رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر ۳ به پایان رسید و نماینده فرنگی کار کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد. این دومین مدال طلای کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویاست.

عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر شاهین بداغی از قطر را مغلوب کرد.

روز گذشته امین میرزازاده نماینده کشتی فرنگی ایران در سنگین وزن موفق به کسب مدال طلا شده بود. تاکنون غلامرضا فرخی، محمدجواد رضایی و سجاد عباسپور، سه فرنگی‌کار حذف‌شده ایران در این رقابت‌ها هستند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)