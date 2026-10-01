به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصلح شامگاه پنجشنبه با حضور در مسجد امام سجاد (ع) محله نجف‌آباد برازجان، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با نمازگزاران، معتمدان و جوانان این محله دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با هدف تقویت ارتباط مستقیم با مردم و بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی محله نجف‌آباد برگزار شد و امام جمعه دشتستان در جمع نمازگزاران به اهمیت نقش مساجد در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

وی با قدردانی از تلاش خادمان مسجد و فعالان فرهنگی محله نجف‌آباد برای رونق برنامه‌های دینی، بر ضرورت تقویت جایگاه مسجد به‌عنوان کانون وحدت، همدلی و حل مسائل محلی تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه مسجد باید نقش محوری در تحولات فرهنگی و اجتماعی محله داشته باشد، اظهار کرد: مساجد باید محور اصلی فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و بصیرتی باشند و با جذب حداکثری جوانان و نوجوانان، زمینه‌ساز رشد معنوی و اخلاقی جامعه گردند.

در ادامه این برنامه، حجت‌الاسلام مصلح در مجلس روضه و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) که در مسجد امام سجاد (ع) برگزار شده بود، حضور یافت.

این دیدار با برپایی سفره اطعام و گفت‌وگوی صمیمانه امام جمعه دشتستان با جمعی از معتمدان و جوانان محله درباره دغدغه‌ها و مسائل فرهنگی و مذهبی منطقه به پایان رسید.