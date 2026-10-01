غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با برگزاری همایش بزرگ مردمی «جانفدایان» در نهم مهرماه، بیش از ۱۵ هزار نفر از شهروندان و شرکت‌کنندگان این اجتماع با استفاده از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی سازمان در مسیرهای تعیین‌شده جابه‌جا شدند.

وی افزود: برای تأمین رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، برنامه‌ریزی و سازماندهی ناوگان از قبل انجام شده بود و اتوبوس‌های سازمان از ساعات ابتدایی بامداد نهم مهرماه در مسیرهای رفت و برگشت به ارائه خدمات پرداختند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهری کرمانشاه تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ریزی، تسهیل حضور شهروندان در این همایش و فراهم کردن امکان بازگشت منظم و ایمن شرکت‌کنندگان بود.

شهبازی ادامه داد: سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهری با بسیج ظرفیت‌های موجود و حضور میدانی عوامل اجرایی و رانندگان، تلاش کرد فرآیند انتقال و بازگشت شرکت‌کنندگان با نظم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به نقش عوامل اجرایی در اجرای این عملیات حمل‌ونقلی گفت: حضور میدانی نیروها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف موجب شد ظرفیت اتوبوسرانی برای جابه‌جایی حجم قابل توجهی از شهروندان در این رویداد به کار گرفته شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهری کرمانشاه از همکاری مجموعه‌های مختلف در اجرای این برنامه قدردانی کرد و افزود: شهرداری کرمانشاه، پلیس راهور، پلیس انتظامی، رانندگان و عوامل اجرایی در روند خدمت‌رسانی و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان همکاری داشتند.

شهبازی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم و فراهم کردن زمینه حضور آسان و ایمن شهروندان کرمانشاهی در رویدادهای بزرگ شهری، یکی از مأموریت‌های مهم سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهری است و این سازمان تلاش می‌کند ظرفیت‌های خود را برای چنین برنامه‌هایی به کار گیرد.