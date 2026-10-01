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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

تقوی: ژاپن تیم ساده‌ای نیست؛ سرمربی باید پاسخگو باشد

تقوی: ژاپن تیم ساده‌ای نیست؛ سرمربی باید پاسخگو باشد

رئیس فدراسیون والیبال گفت: احتمالا در بازی با فینال باید با ژاپن بازی کنیم که کار ساده‌ای نیست، والیبال بازی لحظه‌هاست و ملی‌پوشان برای قهرمانی و دفاع از عنوان دوره گذشته تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی پس از پیروزی والیبال ایران مقابل کره جنوبی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: خداوند را شاکرم که از این مرحله عبور کردیم. این دومین بازی است که واقعاً با نهایت تلاش بچه‌ها و در پنج ست به پیروزی می‌رسیم. به نظرم الان خیلی نباید درباره مسائل فنی صحبت کنم و قاعدتاً باید کادر فنی و سرمربی تیم در این خصوص صحبت کنند، اما امیدوارم بازی‌های پیش رو را بتوانیم راحت‌تر پشت سر بگذاریم.

وی گفت: منطقی است که توقع مردم، قهرمانی والیبال در این مسابقات باشد، اما تیمی مثل ژاپن که احتمالاً در مرحله بعد مقابل ما قرار می‌گیرد، اصلاً تیم ساده‌ای نیست. والیبال بازی لحظه‌هاست. شاید خیلی از کارشناسان امروز فکر نمی‌کردند پاکستان بتواند هند را شکست دهد یا حداقل ما تصور می‌کردیم هند به مرحله بعدی راه پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین فعلاً نمی‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد و نتیجه هیچ مسابقه‌ای از قبل مشخص نیست. خوشحالیم که تا این مرحله پیش آمده‌ایم و امیدواریم بر اساس هدفی که تعیین کرده‌ایم، بتوانیم قهرمان شویم و از عنوانی که در دوره‌های گذشته به دست آورده‌ایم، دفاع کنیم.

کد مطلب 6964423
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • مجید IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      11 2
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      تا شریفی هست تیم ملی والیبال هیچی نمیشه
    • حمید IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      6 0
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      آقا ی رئیس فدراسیون والیبال شما تو این مدت چرا سرویس زدن بچه‌ها را حل نکردید یه تیمی مثل اندونزی چطوری باقدرت سرویس میزدن اما بچه‌ها ی ما یه خوب میزنه چهار تا خراب شما باید از لحاظ روحی و روانی بابچه ها کار کنید تو لیگ داخلی قانون بزارید هیچ تیمی حق نداره سرویس ساده بزنه همه باید پرشی سرویس بزن تا همه استرسهاشون بریزه
    • ع IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      3 4
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      همه بد بازی می کنند بازی والیبال یه بازی گروهی هست و یک نفر می تواند کار تیم را خراب کند مربی ایتالیایی هم اگر از نام او صرفنظر شود هیچ‌چیزی برای گفتن ندارد تصمیماتی هم که می گیرد جواب نمی دهد والیبال ایران را ضعیف کرده استفاده از مربیان داخلی قطعا بهتر
    • مهران IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      4 0
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      متاسفانه این تیم در سرویس پرشی مشکل دارد و مربی هیچ کاری برای حل مشکل نکرده
    • حسن IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      2 0
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      ژاپن تیم فوق العاده قوی هست.باخت به ژاپن از ارزشهای تیم ملی کم نمی کند

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