به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی پس از پیروزی والیبال ایران مقابل کره جنوبی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: خداوند را شاکرم که از این مرحله عبور کردیم. این دومین بازی است که واقعاً با نهایت تلاش بچه‌ها و در پنج ست به پیروزی می‌رسیم. به نظرم الان خیلی نباید درباره مسائل فنی صحبت کنم و قاعدتاً باید کادر فنی و سرمربی تیم در این خصوص صحبت کنند، اما امیدوارم بازی‌های پیش رو را بتوانیم راحت‌تر پشت سر بگذاریم.

وی گفت: منطقی است که توقع مردم، قهرمانی والیبال در این مسابقات باشد، اما تیمی مثل ژاپن که احتمالاً در مرحله بعد مقابل ما قرار می‌گیرد، اصلاً تیم ساده‌ای نیست. والیبال بازی لحظه‌هاست. شاید خیلی از کارشناسان امروز فکر نمی‌کردند پاکستان بتواند هند را شکست دهد یا حداقل ما تصور می‌کردیم هند به مرحله بعدی راه پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین فعلاً نمی‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد و نتیجه هیچ مسابقه‌ای از قبل مشخص نیست. خوشحالیم که تا این مرحله پیش آمده‌ایم و امیدواریم بر اساس هدفی که تعیین کرده‌ایم، بتوانیم قهرمان شویم و از عنوانی که در دوره‌های گذشته به دست آورده‌ایم، دفاع کنیم.