دیوار بین معاونت پرورشی وتشکل های دانش آموزی باید برداشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، سید محمد بطحایی در آیین تکریم و معارفه، معاونین پرورشی و فرهنگی سابق وجدید وزارت آموزش و پرورش که در ساختمان علاقه مندان برگزار شد، اظهارکرد: تاسیس نهاد امورتربیتی توسط شهیدان رجایی و باهنر به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تحقق اهداف تربیتی انقلاب اسلامی بوده است و امروز پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از پیروزی انقلاب متوجه تاثیرات ودستاوردهای این نهاد شده ایم.

وزیرآموزش وپرورش تصریح کرد: امروز با توجه به هجمه‌هایی که به سمت کشور ما به ویژه به سمت جوانان سرازیر شده است، ضرورت وجود چنین نهادهایی بیشتر احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه چنانکه باید توجه کافی به حوزه پرورشی و فرهنگی نشده است، اما به لطف خداوند بهترین نیروها در این بخش حضور دارند.

وزیرآموزش وپرورش با تاکید بر این که دیوار بین معاونت پرورشی و فرهنگی با تشکل‌ها از جمله سازمان دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی بسیج و... مانع دیدن ظرفیت های هریک از نهادهای تربیتی شده است، افزود: یکی از پتانسیل هایی که می‌تواند به معاونت پرورشی وفرهنگی در راه تحقق اهداف تعلیم وتربیت کمک کند، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که می تواند نقش بسیار موثری را ایفا کند چنانکه بسیج، اتحادیه انجمن های اسلامی، سازمان دانش آموزی و سایرتشکل ها می‌توانند در رسیدن به اهداف پرورشی موثر باشند.

وی ادامه داد: آموزش وپرورش به وجود نیروهای پرورشی که با ایثار و فداکاری برای تربیت دانش آموزان اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی تلاش می‌کنند افتخار می‌کند.

بطحایی با بیان این که اولین توقع جامعه از آموزش وپرورش در حیطه تربیتی است که به حوزه پرورشی و فرهنگی باز می گردد، افزود: امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک، فعالیت‌های تربیتی را با آمار وارقام مستدل ارائه دهیم ومیزان رشد تربیتی دانش آموزان در یک بازه زمانی مشخص کنیم.

وی علیرضا کاظمی را فردی باتجربه و مسلط بر حوزه تعلیم و تربیت دانست و افزود: امیدوارم معاون پرورشی و فرهنگی جدید، یکی از معاونین تحول ساز در عرصه تربیتی باشد و با شور وحرارت و رغبت مضاعف و با سرعتی بیشتر از قبل امور تربیتی را دنبال کند.