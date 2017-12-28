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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

نعمت چگینی در گفتگو با مهر:

«کوله پشتی» به زودی کلید می خورد/ «پهلوان پهلوانان» قصه ای قاجاری

«کوله پشتی» به زودی کلید می خورد/ «پهلوان پهلوانان» قصه ای قاجاری

تهیه کننده سریال های تلویزیونی از تولید «کوله پشتی» و «پهلوان پهلوانان» سخن گفت و جزییاتی از آنها را توضیح داد.

نعمت چگینی تهیه کننده تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش تولید ۲ سریال سخن گفت و بیان کرد: این روزها پیش تولید سریال «کوله پشتی» را داریم که تا چند روز دیگر کلید می خورد.

وی ادامه داد: «کوله پشتی» سریالی در هشت قسمت ۴۲ دقیقه ای است که برای معاونت امور استان ها ساخته می شود و پیام صابری کارگردانی آن را بر عهده دارد.

این تهیه کننده همچنین از ساخت سریال دیگری برای معاونت امور استان ها خبر داد و اظهار کرد: سریال دیگری هم داریم با نام «پهلوان پهلوانان» که کاظم بلوچی کارگردان آن است و قصه در دوارن ناصرالدین شاه می گذرد.

چگینی در پایان گفت: در حال حاضر محمد یاراحمدی و کاظم بلوچی قصه این سریال را با هم می نویسند و در ۳۰ قسمت ۵۰ دقیقه ای آماده خواهد شد و اواخر امسال هم وارد پیش تولید می شود.

کد مطلب 4185073
عطیه موذن

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