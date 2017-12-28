ترافیک نیمه سنگین محورهای هراز و فیروزکوه

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک در محور هراز با توجه به تعطیلات پایان هفته نیمه سنگین است.

وی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از محور فیروزکوه به سمت شمال کشور نیز نیمه سنگین گزارش شده است و در منطقه گیلاوند با پس‌زدگی بار ترافیکی به دلیل عدم گنجایش تردد خودروها و باریک شدن جاده در این منطقه روبه‌رو هستیم.

رییس پلیس راه ویژه شرق استان تهران اضافه کرد: از مسافران و رانندگان عزیز درخواست دارم، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرهیز از هرگونه عجله و شتاب زدگی، سفر خوبی را برای خود و همراهان رقم بزنند.

محبی گفت: نیروهای پلیس راه در طول هر ۲ محور هراز و فیروزکوه حضور داشته و درصدد روان‌سازی جریان ترافیک هستند.

وی ترافیک محور امام رضا(ع) را در هر ۲ مسیر عادی و روان خواند.