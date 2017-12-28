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۷ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک نیمه سنگین محورهای هراز و فیروزکوه

ترافیک نیمه سنگین محورهای هراز و فیروزکوه

پردیس- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک نیمه سنگین در مسیر جنوب به شمال محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک در محور هراز با توجه به تعطیلات پایان هفته نیمه سنگین است.

وی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از محور فیروزکوه به سمت شمال کشور نیز نیمه سنگین گزارش شده است و در منطقه گیلاوند با پس‌زدگی بار ترافیکی به دلیل عدم گنجایش تردد خودروها و باریک شدن جاده در این منطقه روبه‌رو هستیم.

رییس پلیس راه ویژه شرق استان تهران اضافه کرد: از مسافران و رانندگان عزیز درخواست دارم، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرهیز از هرگونه عجله و شتاب زدگی، سفر خوبی را برای خود و همراهان رقم بزنند.

محبی  گفت: نیروهای پلیس راه در طول هر ۲ محور هراز و فیروزکوه حضور داشته و درصدد روان‌سازی جریان ترافیک هستند.

وی ترافیک محور امام رضا(ع) را در هر ۲ مسیر عادی و روان خواند.

کد مطلب 4185532

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