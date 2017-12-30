فعالیت طب اورژانس در بیمارستانهای آبادان ۲۴ ساعته شد

حجت اله جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دو نوبته شدن (صبح و عصر) فعالیت کلینیک‌های بیمارستانی، نصب سیستم نوبت‌دهی دیجیتال در بخش های اورژانس و درمانگاه، راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی گویا و همچنین سیستم نوبت‌دهی الکترونیک مستقر در پورتال دانشکده افزود: بر این اساس به طور مجموع ۱۸۷ هزار و ۵۵۲ نفر به کلینیک‌های این دانشکده در طی سال گذشته مراجعه کردند.

وی با یادآوری موضوع رایگان شدن داروهای سهمیه ای بیماران خاص و پیوندی از سال گذشته اظهار کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بودجه دریافتی از منطقه آزاد اروند برای ۲۶ بیمار پیوند کلیه اختصاص یافت که از این تعداد ۱۹ بیمار هزینه پیوند را دریافت کردند و به هفت بیمار برای شروع مراحل اولیه پیوند مبلغی پرداخت شد.

جانبی تصریح کرد: با توجه به دریافت رتبه درجه یک اعتباربخشی تمامی بیمارستانهای تابع دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال گذشته، تحول چشمگیر هتلینگ بیمارستان‌های تابع شامل تکمیل و بهسازی فضای بخشهای درمانی، راه اندازی اتاق شیر مادر و اتاق بازی در بخش اطفال و نصب نقشه های راهنمای بخش ها را در راستای طرح تحول نظام سلامت را شاهد بودیم.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: سال گذشته ۳۸ متخصص و سه فوق تخصص به مجموع پزشکان این دانشکده اضافه شد ضمن آنکه سه پایگاه جاده‌ای (والفجر۸، خنافره و چوئبده) خدمات‌رسانی خود را در نیز آغاز کردند.



جانبی ازافزوده شدن ۱۳دستگاه آمبولانس به ناوگان فوریت‌های پزشکی دانشکده و انجام ۱۴هزار و ۵۲۸ ماموریت توسط فوریت‌های پزشکی به عنوان برخی اقدامات انجام شده فعالان عرصه اورژانس در سال گذشته نام برد.

وی تصریح کرد: نصب درهای الکترونیکی، راه‌اندازی کلینیک تست ورزش برای اولین بار، افتتاح مرکز سی‌تی‌اسکن، راه‌اندازی بخش Postpartum (تخت پس از زایمان)، راه‌اندازی آشپزخانه تمام صنعتی و افزایش تخت بخش دیالیز نیز از جمله خدمات شکل‌گرفته در بیمارستان شهید بهشتی آبادان در سال گذشته به شمار می رود.

جانبی بهره‌برداری از LDR (اتاق مراقبتی تک نفره زایمان) با هفت تخت، احداث ساختمان سی‌تی‌اسکن، ادامه احداث کلینیک ویژه، تعویض تخت‌های بخش‌های مختلف، نصب کولرهای جدید و راه‌اندازی دستگاه رادیولوژی دیجیتال(DDR) را از اقدامات انجام‌شده در بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان نام برد بیان کرد.

وی افزود: آغاز پروژه ساخت مرکز قلب، آماده‌سازی بخش دندانپزشکی برای بهره‌برداری، احداث کلینیک ویژه، عملیات احداث LDR (اتاق مراقبتی تک نفره زایمان) با ۱۰ تخت فعال، ادامه پروژه توسعه اورژانس، اخذ موافقت اصولی دستگاه سنجش تراکم استخوان و تعمیر و تجهیز آشپزخانه را نیز از جمله اقدامات انجام شده سال گذشته در بیمارستان ولیعصر(عج)خرمشهر است.

جانبی اظهار کرد: در بیمارستان تازه افتتاح شده‌ی حضرت زینب(س) اروندکنار نیز اقداماتی همچون تکمیل و تغییر کاربری(بخش زنان و اورژانس) به انجام رسید.