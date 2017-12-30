۱۴ هزار و ۱۰۰ حمله علیه داعش در عراق انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ائتلاف مقابله با داعش به رهبری آمریکا امروز در گزارشی اعلام کرد که این ائتلاف از سپتامبر ۲۰۱۴ تا اواخر دسامبر (ماه جاری میلادی) بیش از ۱۴ هزار و ۱۰۰ حمله علیه داعش در عراق انجام داده است.

«توماس فیل» سخنگوی ائتلاف مقابله با داعش با اعلام این مطلب افزود: این رقم شامل حملات هوایی ائتلاف مقابله با داعش و نیز حملات بالگردهای جنگی و هواپیماهای بدون سرنشین و توپخانه های زمینی است.

گفتنی است حیدر العبادی نخست وزیر عراق ۹ دسامبر سال جاری میلادی آزادی کامل این کشور از یوغ گروه تروریستی داعش را اعلام کرد.