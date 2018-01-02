  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۰

معاون پژوهشی دانشگاه خبرداد:

آیین نامه جذب نخبگان در دانشگاه آزاد تا هفته آینده نهایی می شود

آیین نامه جذب نخبگان در دانشگاه آزاد تا هفته آینده نهایی می شود

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: آیین نامه جذب نخبگان در این دانشگاه طی هفته آینده نهایی خواهد شد و پس از تصویب در شورای هدایت دانشگاه، برای اجرا به واحدهای دانشگاه آزاد ابلاغ می شود.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از دانشگاه آزاد، بیژن رنجبر  با تاکید بر لزوم حمایت از نخبگان، گفت: در این زمینه آیین نامه ای در حال تدوین است که در آن جذب و حمایت از نخبگان اعم از نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در اولویت اول و نخبگان دیگر دانشگاه ها در اولویت بعدی لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه ماموریت تدوین و تبیین این آیین نامه به عهده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی است، افزود: طی هفته آینده این آیین نامه نهایی خواهد شد و پس از تصویب در شورای هدایت دانشگاه، برای اجرا به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: بر اساس آیین نامه جذب نخبگان تلاش داریم، بستری را فراهم کنیم تا نخبگانی که در دیگر دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند نیز بتوانند در این دانشگاه و در رشته دوم تحصیل کنند.

رنجبر تاکید کرد: همچنین باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه مامور شده تا با شناسایی صنعت و توانمندی های هر استان و نخبگان بومی آن استان در دانشگاه آزاد اسلامی، راه اندازی کسب و کارهای کوچک و شرکت های نوپا را در دستور کار خود قرار دهد.

کد مطلب 4188949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها