رژیم صهیونیستی قانون «قدس یکپارچه» را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اعضای کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی قانون «قدس یکپارچه» را تصویب کردند.

بر اساس این گزارش، طبق قانون تصویب شده در کنست رژیم صهیونیستی، این رژیم تحت هیچ شرایطی نباید از قدس اشغالی عقب نشینی کند.

قانون قدس یکپارچه همچنین صهیونیستها را ملزم می کند که حتی در آینده و در چارچوب هیچ راه حلی در جریان مذاکرات سازش، از قدس اشغالی عقب نشینی نکنند.

گفتنی است طبق این قانون، حدنصاب آراء لازم برای پذیرش هرگونه طرح مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی قدس اشغالی به طرف فلسطینی از ۶۱ رای به ۸۰ رای افزایش یافت.

این در حالی است که پیشتر حزب لیکود (حزب حاکم رژیم صهیونیستی) الحاق شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری رود اردن به فلسطین اشغالی را تصویب کرده بود.