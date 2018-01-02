پیشنهادهای سازمان سنجش درباره ساماندهی سهمیه های کنکور ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی در مراسم تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری و برگزیدگان المپیادهای علمی – دانشجویی کشور در محل سازمان سنجش گفت: نظرسنجی های داوطلبان در همه حوزه ها نشان از ۸۳ درصد رضایتمندی آنها دارد و ما باید به این سمت برویم که از این اعتماد اجتماعی استفاده کنیم.

رئیس سازمان سنجش افزود: سیستم سنجش و پذیرش دانشجو باید دارای سه مشخصه پایایی و روایی، عادلانه و منصفانه باشد تا بتواند مردم را قانع کند که با این سیستم وارد آموزش عالی شوند.

خدایی اظهار داشت: باید سیستم های ورودی به آموزش عالی را متحول کنیم که تنها یک راه وجود نداشته باشد. لذا تنوع بخشی به سیستم های ورودی به نظام آموزش عالی، برنامه وزارت علوم است.

وی درباره جداسازی فرآیند سنجش از پذیرش گفت: ایده آل برای سازمان سنجش این است که از کل فرآیند پذیرش جدا شود و تنها یک آزمون استاندارد برگزار کند و نتیجه را به دانشگاه ها ارائه کند.

رئیس سازمان سنجش افزود: روش عادلانه اینگونه نیست که روشی را ارائه کنیم و مردم آن را بپذیرند. اعتماد اجتماعی، سابقه دیرینه دارد و ما هر تغییری را که در هر روشی می خواهیم انجام دهیم باید شفاف بوده و در زمان بندی مناسب از قبل گفته شود و داوطلب بداند که در آینده چه در انتظار او خواهد بود.

خدایی با اشاره به نوع اعتراضات به آزمون ها خاطرنشان کرد: بررسی نوع اعتراضات نشان می دهد که این اعتراضات به نحوه آزمون ها نبوده و بیشتر به قیدها و سهمیه ها است. چرا که داوطلب در آن بخش احساس تبعیض می کند.

وی درباره تشکیل کارگروه ساماندهی سهمیه های آزمون های سراسری در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این کارگروه تشکیل شده و سازمان سنجش نیز پیشنهادهای خود را برای ساماندهی سهمیه ها ارائه کرده و با توجه به پیگیری مجلس و وزارت علوم امیدواریم زودتر این مسئله اصلاح شود.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به فعالیت های این سازمان در دو حوزه برگزاری آزمون و ارزیابی عملکرد آموزشی یادآور شد: ما در برگزاری آزمون ها با افزایش ۳۵ درصدی آزمون ها مواجهیم و در واقع هر هفته یک آزمون برگزار کرده ایم.

خدایی افزود: حدود ۶ میلیون نفر در این آزمون ها شرکت می کنند که نیمی از آنها متقاضی ورود به آموزش عالی و نیمی دیگر در حوزه آزمون های استخدامی و زبان هستند.

وی از ارزیابی عملکرد آموزشی، تضمین کیفیت و اعتبار سنجی به عنوان بخش دیگر فعالیت سازمان سنجش نام برد و یادآور شد: ما در این زمینه با دانشگاه ها همکاری می کنیم و تاکنون بیش از هزار گروه آموزشی را راهبری و ارزیابی کرده ایم.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به کاهش نیروی انسانی سازمان سنجش در چهار سال اخیر گفت: تعداد نیروی انسانی این سازمان از ۶۹۵ نفر به ۵۸۰ نفر رسیده اما ۳۵ درصد افزایش فعالیت داشته است.

خدایی ادامه داد: از سال ۸۹ و ۹۰ در بحث ارزیابی عملکرد در بخش دولت الکترونیک سازمان سنجش توانسته رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص دهد چرا که از ۱۷ فعالیت مربوط به یک آزمون تنها یک فرآیند برگزاری آزمون به صورت حضوری انجام می شود و بقیه فعالیت ها به صورت الکترونیک است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون پرتال آموزشی به صورت الکترونیک فعال است و دانشگاه ها دیگر نیازی به مکاتبه برای اعلام ظرفیت خود ندارند و پس از اخذ مصوبه شورای گسترش آن را به طور مستقیم در پرتال ثبت کرده و پس از آن ظرفیت در دفترچه کنکور سراسری ثبت می شود.

رئیس سازمان سنجش از طراحی یک سیستم امنیتی پیشرفته برای اخذ سوالات از طراحان خبر داد و گفت: با طراحی این سیستم نیاز به حضور فیزیکی طراحان سوال کاهش می یابد که البته این سیستم را تاکنون در چند آزمون به کار گرفته ایم.

خدایی تصریح کرد: نظام یکپارچه داده اطلاعاتی و ساده کردن شناسنامه ورودی برای هر داوطلب طراحی شده است و این سیستم به زودی با سازمان امور دانشجویان لینک می شود تا هر گونه تأییدیه تحصیلی و سایر موارد استعلامی به راحتی به صورت الکترونیک انجام گیرد.

وی از برگزاری نخستین آزمون تمام الکترونیک تولیمو خبر داد و اظهار داشت: داوطلبان در این آزمون در پشت مانیتور به سوالات پاسخ می دهند.

رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: تمامی طراحی های الکترونیکی سازمان سنجش بدون برون سپاری صورت می گیرد و به همین دلیل سیستم های ما ایمن و توسط متخصصان داخل سازمان سنجش طراحی می شود.