به گزارش خبرگزاری مهر، هری کین می‎تواند بهترین ترانسفر احتمالی سال ۲۰۱۸ باشد و البته نفر بعد از او فلیپه کوتینیو است. این نظر شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامه مارکا است که به مهاجم تاتنهام ۲۶ درصد رای داده شده است.

۲۰۱۷ را می‎توان فصل ترانسفرهای گران‎قیمت نامید که به‌یادماندنی‎ترین آن نیمار بود که با ۲۲۲ میلیون یورو از تیم فوتبال بارسلونا به پاری‎سن ژرمن پیوست و به غیر از او عثمانه دمبله و کیلیان امباپه هم دیگر ترانسفرهای گران‎قیمت بودند. این‌ها بازیکنانی بودند که همه در ازای رقمی بالاتر از ۱۰۰ میلیون یورو جابه‌جا شدند.

روزنامه مارکا مدعی شده سال جدید میلادی می‎تواند سالی باشد که در آن این روند ادامه داشته باشد. این نشریه در نظرسنجی‎ای درباره ترانسفرهای رئال مادرید اعلام کرده که هواداران به عنوان بهترین ترانسفرهای سال جدید، هری کین را به رئال مادرید و کوتینیو را به بارسلونا معرفی کردند. ۲۶ درصد کین و ۲۳ درصد کوتینیو را معرفی کردند.

اتلتیکومادرید کمی جدایی آنتونت گریزمن را سخت کرده و بعید است این انتقال حداقل در ژانویه صورت گیرد. بارسلونا تیمی است که برای داشتن مهاجم اتلتیکو ابراز علاقه کرده که البته با شکایت تیم مادریدی به فیفا مواجه شده که چرا با بازیکنی که قرارداد دارد مذاکره شده است.

نتیجه کامل نظرسنجی مارکا به این شرح است (در این نظرسنجی کاربران به این سئوال رای دادند که به نظرشان کدام بازیکن که شایعه ترانسفرش به میان است جابه‎جا خواهد شد):

۱- آنتون گریزمن (۱۷درصد)/ به بارسا نسبت داده شده

۲- الکسیس سانچس (۳درصد)/ به منچسترسیتی نسبت داده شده

۳- فلیپه کوتینیو (۲۳درصد)/ به بارسلونا نسبت داده شده

۴- پائولو دیبالا (۱۸درصد)/ به منچستریونایتد نسبت داده شده

۵- پیره امریک اوبامیانگ (۳درصد)/ به رئال مادرید نسبت داده شده

۶- مسوت اوزیل (۳درصد)/ به بارسلونا نسبت داده شده

۷- هری کین (۲۶درصد)/ به رئال مادرید نسبت داده شده

۸- گونسالو گوئدس (۳درصد)/ به رئال مادرید نسبت داده شده

۹- کپا آریزابالاگا (۲درصد)/ به رئال مادرید نسبت داده شده

۱۰- مائورو ایکاردی (۳درصد)/ به رئال مادرید نسبت داده شده