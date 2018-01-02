شهروندان در فصل سرما از حیات وحش حمایت کنند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، کیومرث کلانتری با بیان اینکه بارش نزولات آسمانی و برودت هوا در بعضی مناطق استان آغاز شده است، گفت: حفظ حیات وحش وظیفه همگانی است و انتظار محیط زیست از شهروندان این است که از نزدیک شدن، زنده گیری و یا احیانا شکار کردن حیوانات و پرندگانی که از تهدید سرما و گرسنگی در جستجوی مکانی امن تر به حاشیه روستاها و شهرها پناه می آورند خودداری کرده و درصورت رویت حیوانات وحشی در مناطق شهری و روستایی موضوع را به نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه همواره در فصل های سرد سال بارش برف و برودت شدید هوا باعث می شود بسیاری از حیوانات و پرندگان، موقتا از زیستگاه های خود در طبیعت فاصله بگیرند و به حومه شهرها و روستاها پناه آورند، افزود: حفاظت از حیات وحش علاوه بر اینکه به حفظ زیبایی های طبیعت و تعادل زیستی، کمک می کند، ارزش اخلاقی بالایی دارد.

کلانتری در پایان از شهروندان درخواست کرد تا از هرگونه تعلیف دستی حیات وحش در فصل سرما نیز خودداری کرده و در حفاظت از آن ها با محیط بانان مناطق تحت مدیریت محیط زیست همکاری کنند.