  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۱۵

مدیرکل محیط زیست استان تهران:

شهروندان در فصل سرما از حیات وحش حمایت کنند 

شهروندان در فصل سرما از حیات وحش حمایت کنند 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: از شهروندان انتظار داریم در فصل سرما از شکار و زنده گیری حیوانات و پرندگانی که به شهرها و روستاها پناه می آورند خودداری کنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، کیومرث کلانتری با بیان اینکه بارش نزولات آسمانی و برودت هوا در بعضی مناطق استان آغاز شده است، گفت: حفظ حیات وحش  وظیفه همگانی است و انتظار محیط زیست از شهروندان این است که از نزدیک شدن، زنده گیری و یا احیانا شکار کردن حیوانات و پرندگانی که از تهدید سرما و گرسنگی در جستجوی مکانی امن تر به حاشیه روستاها و شهرها پناه می آورند خودداری کرده و درصورت رویت حیوانات وحشی در مناطق شهری و روستایی موضوع را به  نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه همواره در فصل های سرد سال  بارش برف و برودت شدید هوا باعث می شود بسیاری از حیوانات و پرندگان، موقتا از زیستگاه های خود در طبیعت فاصله بگیرند و به حومه شهرها و روستاها پناه آورند، افزود: حفاظت از حیات وحش علاوه بر اینکه به حفظ زیبایی های طبیعت و تعادل زیستی، کمک می کند، ارزش اخلاقی بالایی دارد.

کلانتری در پایان از شهروندان درخواست کرد تا از هرگونه تعلیف دستی حیات وحش در فصل سرما  نیز خودداری کرده و در حفاظت از آن ها با محیط بانان مناطق تحت مدیریت محیط زیست همکاری کنند.

کد مطلب 4189726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها