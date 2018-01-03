اجازه فعالیت به کانال های تلگرامی مروج تروریسم نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تلگرام و شبکه های اجتماعی گفت: آن چیزی که مشخص است با توجه به اینکه با استفاده از ظرفیت های خوبی که در کشور برای توسعه کسب و کار و اشتغال ایجاد شده مورد سوءاستفاده برخی قرار گرفت و اثرات آن در چند روز گذشته در کشور قابل مشاهده بود.

وی افزود: آسیب های زیادی به این بهانه به آرامش و زندگی مردم زده اند، این چالش وجود داشت که بین چیزی که در حال وقوع در کشور است و چیزی که مورد استفاده مردم بود در صورت مسدود شدن موجب نارضایتی مردم شده و امنیت اجتماعی کشور زیر سوال می رفت.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هم دسترسی آزاد در منشور حقوق شهروندی و هم امنیت حق مردم است که دولت و شورای امنیت کشور کارگزار این مسئله هستند و ریاست آن با آقای رحمانی فضلی است.

آذری جهرمی گفت: خیلی از کانال های تلگرامی هستند که اقدامات تروریستی را ترویج کرده و مردم را در آن به فساد تشویق می کنند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: کانال های متعدد تلگرامی وجود دارند که به ترویج خشونت و رفتارهای تروریستی اقدام می کنند، آمارها و مستندات وجود دارد که اگر تاکنون آماری ارائه نداده ایم به دلیل عدم ترویج خشونت بوده است. کانال هایی که مردم را به آتش زدن خانه مسئولان، مساجد، تکایا و مراکز نظامی تشویق می کنند.

وی تصریح کرد: این گونه موارد در هیچ کشوری اجازه فعالیت نخواهند داشت.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در مرحله اول توقف شبکه های اجتماعی درباره فعالیت این شبکه ها در شورای عالی امنیت ملی در شرایطی که نظرات متعددی در این باره وجود داشت، تصمیم گیری شد که نتیجه آن توقف برخی از این شبکه ها بود که این تصمیم طی چند روز گذشته در کشور اجرایی شد.

وزیر ارتباطات افزود: با توجه به بازگشت آرامش به کشور از شب گذشته در اکثر نقاط کشور آرامش برقرار است. جا دارد از همه دستگاه ها و نهادهای امنیتی از این بابت تشکر کنیم.

وی تصریح کرد: گام بعدی بازگشایی این شبکه هاست. چند روز گذشته پیگیری هایی در این زمینه از شورای امنیت کشور انجام دادیم که در مناطقی که آرامش حاکم است این شبکه ها بازگشایی شوند.

آذری جهرمی یادآور شد: با مدیر تلگرام نیز مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است.

وی اظهار داشت: بیشترین کاربران و حجم استفاده از تلگرام در ایران است، طبیعتاً اگر احترام متقابل نباشد شرایط دشوار خواهد شد.

وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: مدیر تلگرام به مقررات موجود و درخواست مردم برای حذف موارد تروریستی احترام بگذارد.

آذری جهرمی گفت: کشور در موارد سیاسی و انتقادی «باز» عملکرد کرده است، همه ارکان نظام ظرفیت انتقادی این شبکه ها را پذیرفته اند، سخت ترین انتقادات در فضای مجازی علیه دولت صورت می گیرد اما دولت آن را قبول کرده است.

وی ادامه داد: فازی که شبکه های اجتماعی در این شرایط کشور به آن ورود کرده اند و نوع برخورد آنها در این فضا به خصوص از جانب تلگرام، فاز ترویج خشونت و رفتارهای تروریستی است.