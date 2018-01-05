به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بینالملل سازمان نشست تخصصی «بررسی و تحلیل بحرانهای جنوب شرق آسیا؛ اوضاع مسلمانان میانمار و مواضع سازمانهای بینالمللی» را با سخنرانی حسین کمالیان، سفیر پیشین ایران در کشورهای تایلند و میانمار برگزار کرد.
در ابتدای این نشست، قربانعلی پورمرجان، مدیرکل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: کشور میانمار با داشتن بیش از ۶۰ میلیون نفر جمعیت و دومین کشور بزرگ در حوزه «آ.سه.آن» یکی از کشورهای پرتنش در جنوب شرق آسیاست. این کشور توانست در چند سال اخیر، به حکوت ۴۹ ساله نظامیان پایان دهد. بانیان صلح و صلحجویان جهان هم در همان ایام تلاش کردند تا خانم «آن سان سوچی» که مدتهای زیادی را در زندان به سر میبرد، از زندان آزاد شود.
سوچی ارمغان خشونت
وی ادامه داد: افراد زیادی تصور میکردند که با آزادی خانم سوچی، صلح و امنیت به میانمار بازخواهد گشت و قومیتهای مختلفی که در این کشور زندگی میکنند؛ به خصوص مسلمانان به یک وضعیت خوبی خواهند رسید. اما قضیه برعکس شد. علیرغم تلاشها و سخنان خانم سوچی قبل از به دست گرفتن قدرت، صلح و امینت حاصل نشد و حتی وضعیت مسلمان به خصوص در منطقه راخین بدتر هم شد تا جایی که مهاجرتهای گستردهای به کشورهای اطراف به خصوص به کشور بنگلادش صورت گرفت.
۶۵۰ هزار نفر آواره مسلمان
پورمرجان افزود: بر اساس آمار کمیسیون مهاجرت، بیش از ۶۵۰ هزار نفر آواره مسلمان میانماری در کشورهای اطراف به خصوص بنگلادش حضور دارند.
وی همچنین گفت: وضعیت اسفبار مسلمانان باعث شد که دیگر کشورها به فعالیتهای دولت میانمار حساس شوند و حتی کشورهای حوزه «آ.سه.آن» و همچنین دریافتکنندگان صلح نوبل نسبت به وضعیت مسلمانان میانمار ورود کنند و کار به سازمان ملل کشیده شد.
پورمرجان در ادامه بیان کرد: تحلیلهای ارایهشده در خصوص وضعیت مسلمانان میانمار با واقعیتهای موجود در منطقه متفاوت است. به همین دلیل از آقای کمالیان که از نزدیک مسایل مسلمانان میانمار را رصد کردهاند، برای تبیین و تحلیل و همچنین ریشهیابی این وضعیت، دعوت به عمل آوردهایم.
در ادامه این نشست، حسین کمالیان، سفیر پیشین ایران در کشورهای تایلند و میانمار سخنان خود را بیان کرد و در آغاز به تعامل خوب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت خارجه اشاره کرد و گفت: از زبان و درک مشترک نسبت به مجموعه تحولات منطقهای بین این سازمان و وزارت امور خارجه، سرمایه خوبی ایجاد شده که هم بر سیاست خارجی و هم بر حوزه فرهنگی تأثیرگذار است.
وی تأکید کرد: سیاست خارجی نیازمند فعالیتهای فرهنگی است و این نیاز، یک نیاز اصلی و اساسی است. سیاست خارجی نمیتواند بینیاز از امور فرهنگی و مجموعه فعالیتهایی باشد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام میدهد. باید این سرمایه مشترک را قدر بدانیم و روز به روز بر آن بیافزایم و آن را تقویت کنیم.
کمالیان تأکید کرد: تحولات میانمار را نمیشود در خود میانمار خلاصه کرد؛ بلکه باید نگاه منطقهای و بینالمللی هم به آن داشته باشیم.
وی همچنین بیان کرد: کشورهای چین، هند، و تایلند، تأثیر مستقیمی بر وضعیت سیاسی و فرهنگی میانمار دارند.
میانمار،کشور کریستالی
کمالیان گفت: ترکیب جمعیتی میانمار یکی از عوامل مهم تحولات این کشور است. میانمار با بیش از ۴۴ قوم و نژاد و گروههای مختلف یک کشور کریستالی است و هر منطقهای از آن نوع خاصی از فرهنگ، گویش، و آداب و رسوم دارد.
وی ادامه داد: اگر چه آمار رسمی از جمعیت میانمار وجود ندارد و آمار موجود هم خیلی قابل اعتماد نیست، اما جمعیت این کشور، تقریباً ۶۵ میلیون نفر است. از این تعداد، فقط ۲۴ درصد در شهرها زندگی میکنند. این آمار نشان میدهد که با یک جامعه روستایی مواجه هستیم.
کمالیان با بیان اینکه میانمار جزو کشورهای کمتر توسعه یافته است، افزود: ۹۰ درصد جامعه میانمار بودایی هستند. آنان خودشان را امالقرای بودیسم میدانند و معتقدند که افکار و فرهنگ بودیسم از این کشور نشر مییابد.
وی به سابقه تاریخی مشکلات مسلمانان در این کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت میانمار را مسلمانان تشکیل میدهند که تقریباً یک میلیون نفر آز آنان در منطقه راخین زندگی میکنند. در میانمار، حکومتی حاکم است که نظامیان بر اکثر ارکان مهم آن مسلط هستند.
کمالیان به احزاب مهم میانمار اشاره کرد و گفت: سه حزب «لیگ ملی برای دموکراسی»، «همبستگی و توسعه» و همچنین «جنبش ۹۶۹» از احزاب مهم و فعال میانمار هستند. همچنین بیشترین مسایل ضداسلامی از طریق «آشین ویراتو» از راهبان افراطگرا و نژادپرست «جنبش ۹۶۹» صورت میگیرد.
سفیر پیشین کشورمان در تایلند و میانمار با اشاره به این که اعتماد جوامع بینالمللی و همچنین افکار عمومی از این کشور سلب شده است، گفت: باید ظرفیتسازی مسلمانان را با توجه به شرایط و تحولات منطقهای افزایش دهیم.
وی در پایان سخنانش راهکارهای را پیشنهاد داد و در این خصوص گفت: جنگی بین اسلام و بودیسم وجود ندارد و باید از ظرفیتهای مشترک استفاده کنیم.
