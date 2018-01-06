علی پویان که سال جاری نمایش «گالیله» را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد درباره برنامه های جدید اجرایی خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: تیر و مرداد سال ۹۷ یک نوبت اجرایی در تالار وحدت دارم و قصدم بر این است که نمایش «چنین گفت سیمرغ» را که برگرفته از فرازهای شاهنامه فردوسی است روی صحنه ببرم.

وی ادامه داد: این نمایش مبتی بر حرکت و موسیقی زنده ایرانی که به نوعی برگرفته از موسیقی سنتی ایران باستان است، اجرا خواهد شد.

پویان با بیان اینکه قصد دارد در نیمه دوم سال ۹۷ نیز نمایش «شاهزاده و گدا» را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد، اظهار کرد: قرار است با مدیریت مجموعه تئاتر شهر درباره زمان دقیق اجرای این نمایش که برگرفته از اثر مارک توآین است، مذاکره ای داشته باشیم ولی به طور قطع اجرای این اثر در نیمه دوم سال آینده خواهد بود.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: اجرای ۲ نمایش «چنین گفت سیمرغ» و «شاهزاد و گدا» تداخلی برای تولید با هم نخواهند داشت و احتمال دارد بخشی از گروه بازیگری ۲ اثر با هم مشترک باشند.