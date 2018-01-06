کمک ۲۱۴ میلیارد تومانی حامیان به فرزندان معنوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۸۹۹ هزار نیکوکار، حامی ایتام تحت حمایت این نهاد هستند گفت: در هشت‌ماهه نخست امسال حامیان بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود کمک کرده‌اند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با اعلام اینکه در این مدت حدود ۶۶ درصد از حامیان ایتام حداقل یک‌بار به‌حساب فرزند معنوی خود مبلغی را واریز کرده‌اند افزود: هم‌اکنون ۱۷۱ هزار یتیم تحت حمایت کمیته امداد دارای حامی است.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه به‌طور متوسط هر یتیم پنج حامی دارد گفت: متوسط سرانه کمک نقدی هر یتیم ماهانه حدود ۱۲۳ هزار تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی بابیان اینکه متوسط پرداختی هر حامی در ماه حدود ۳۱ هزار تومان است اعلام کرد: حامیان ایتام ساکن در استان کهگیلویه و بویر احمد با پرداخت ماهانه ۶۲ هزار تومان بیشترین رقم واریزی را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: همچنین بیشترین درصد رشد مشارکت حامیان در هشت‌ماهه نخست امسال مربوط به سه استان سمنان، کرمانشاه و کرمان است.

وی نگهداشت حامیان را یکی از اهداف کمیته امداد دانست و افزود: آشنایی حامیان با مشکلات زندگی ایتام و انعکاس نتایج مثبت کمک‌های انجام‌شده به حامیان ازجمله راهکارهای نگهداشت حامیان است.

وی درباره عوامل رشد کمک‌های حامیان در هشت‌ماهه نخست امسال گفت: استفاده از ظرفیت رسانه ملی و مشهود بودن آثار معنوی حمایت‌ از ایتام در زندگی‌ فرد نیکوکار ازجمله عوامل مهم افزایش مشارکت حامیان امسال است.