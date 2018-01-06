استرالیا پیشرو در کشت و مصرف محصولات تراریخته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، استرالیا یکی از کشورهای اصلی تولید کننده محصولات زراعی تراریخته است و تاکنون مجوز کشت یا مصرف ۱۲۹ رخداد تراریخته را صادر کرده است.

دهها رخداد مختلف از پنبه، کلزا، گل میخک و گل رز، محصولات تراریخته‌ای هستند که در استرالیا مجوز کشت دریافت کرده‌اند. هم اکنون ۸۵۲ هزار هکتار از اراضی این کشور به کشت محصولات تراریخته اختصاص دارد.

استرالیا در سال ۱۹۹۶جزو ۶ کشور اولی بود که کشت تراریخته را آغاز کرد و از همان زمان به کشت پنبه تراریخته می‌پردازد. هم اکنون تقریبا همه مزارع پنبه استرالیا به کشت پنبه تراریخته اختصاص یافته است.

کشت کلزای تراریخته در استرالیا در سال ۲۰۰۸ آغاز شد. سطح زیر کشت کلزای تراریخته در استرالیا در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۴۹۱ هزار هکتار رسید که نسبت به ۴۴۶ هزار هکتار در سال ۲۰۱۶ افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این کشور در سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۵۰ میلیون دلار کنجاله سویای تراریخته از آرژانتین وارد کرد.

با کشت سویا و پنبه تراریخته طی بیست سال گذشته در استرالیا این محصولات حدود ۲۲۶ تن افزایش عملکرد داشته‌اند و بالغ بر ۱.۳۷ میلیارد دلار استرالیا ارزش افزوده برای این کشور ایجاد کرده است. کشت محصولات تراریخته در استرالیا از تبدیل ۵۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از منابع طبیعی به زمین کشاورزی جلوگیری کرده و از این طریق به حفظ تنوع زیستی و محیط زیست کمک کرده اند.

در همین حال کشت سه محصول کلزای مقاوم به علف‌کش، پنبه مقاوم به علف‌کش و پنبه مقاوم به آفت در استرالیا موجب کاهش مصرف ماده مؤثره سموم شیمیایی به ترتیب به مقدار ۳.۵، ۱۴.۷ و ۳۳.۴ درصد شده است.

براساس مطالعات معتبر کشت کلزا و پنبه تراریخته در استرالیا به مدت ۲۰ سال مزیت‌های زیست‌محیطی و بهداشتی زیر را برای این کشور در پی داشته است:

- جلوگیری از مصرف ۲۲ میلیون کیلوگرم ماده مؤثره سموم آفت کش

- کاهش ۲۶ درصدی اثرات سوء زیست‌محیطی کشت این دو محصول

- صرفه جویی در مصرف ۲۷ میلیون لیتر سوخت در اثر کاهش استفاده از سم، ماشین آلات کشاورزی و حذف یا کاهش عملیات خاک ورزی (شخم)

- جلوگیری از انتشار ۷۱٫۵ میلیون کیلوگرم دی‌اکسید کربن

هم اکنون محصولات پنبه (۲.۵ هکتار)، گندم (۳.۵ هکتار)، جو(۱.۷ هکتار)، گلرنگ (۳۵ هکتار)، موز (۱هکتار)، کلزا (۲۵ هکتار)، شبدر سفید (۲هکتار)، خردل (۰.۰۲۸هکتار) و نیشکر (۱۴هکتار) در حال کشت آزمایشی در مناطق مختلف استرالیا هستند و در صورت مثبت بودن نتایج به صورت انبوه کشت خواهند شد.