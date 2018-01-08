به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم بحیرائی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان هیئات مذهبی بخش زرین دشت از توابع شهرستان نهاوند با بیان اینکه هیئت های مذهبی باید شور دینی را به شعور دینی تبدیل کنند، افزود: امام حسین(ع) در قلب های شیعه جای داشته و باید آن را به جامعه انتقال داد.

وی عنوان کرد: در مکتب تشیع نقاط مثبت و الهام بخشی وجود دارد که در هیچ مکتبی وجود ندارد.

بحیرائی اظهار داشت: توجه به اهل بیت(ع)، اقامه عزاداری سیدالشهدا(ع) و ائمه اطهار(ع) و زیارت اهل بیت(ع) اموری است که در فرهنگ شیعه تأکید فراوان شده و در هیچ یک از فرقه های اسلامی زیارت اهل بیت(ع) تاکیدنشده است.

مسئول شورای هیئات مذهبی نهاوند گفت: برگزاری هیئت مذهبی، عزاداری اهل بیت (ع) و زیارت قبور اهل بیت (ع) از سرمایه های اصلی تشیع است و اگر این دو اصل از جوامع تشیع حذف شود بقای شیعه به مخاطره می افتد.

وی افزود: دنیای استکبار سعی در عقیم کردن دنیای شیعه و برهم زدن و تخریب این دواصل داشته و از اقدامات فرهنگی این عناصر ضد اهل بیت(ع)، عدم ایجاد ارتباط بااهل بیت(ع) و برپایی مراسم عزاداری آنهاست.

بحیرائی اضافه کرد: به تعبیر استکبار، بوسیدن قبور، گریه کردن انسان برای هم نوع، سجده برتربت حضرت سیدالشهدا(ع) شرک است.

وی سازمان تبلیغات اسلامی را متولی امر مهم هدایت و دعوت از سخنران در هیئت ها دانست و گفت: این شیوه به صورت یک قانون در بیشتر هیئت ها اجرا می شود.

وی خطاب به هیئت های مذهبی عنوان کرد: باید از مطالب نسنجیده و مداحی های بی اصل و پایه و لهوی و لعبی در هیئت ها خودداری و بر واجبات مثل برپایی نمازجماعت تأکید شود.