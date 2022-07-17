هدف زیارت تنها عرض حاجات نیست بلکه در زیارت هدف حرکت الی الله است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم پور ازغدی در نهمین نشست صمیمانه جمعی از ستایشگران جوان آستان اهل بیت (ع) که در مشهد مقدس برگزار شد، با تاکید بر نقش مداحان در میدان جهاد تبیین مبتنی بر اندیشه رهبر انقلاب گفت: مداحی اهل بیت (ع)، خود جهاد تبیین است مدح پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و ذکر مصائب آنها افتخار بزرگی است که جدا از آثار و برکات اخروی برای شما مداحان و ستایشگران، برکات دنیوی بسیاری برای مردم و شیعیان داشته و خواهد داشت.

خط مداحی از حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) شروع شد

رحیم پور ازغدی گفت: اگر مدح اهل بیت (ع) و ذکر مصائب و مناقب و فرمایشات اهل بیت (ع) نبود، تا به حال اسلام و تشیع در این بیش از هزار سال فراموش شده بود. اگر این مقاومت شیعی نبود و این ذکر مدایح نبود امروز از شیعه هم خبری وجود نداشت.

وی افزود: خط مداحی از حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) شروع شد و همه ائمه ذاکر مصائب امام حسین (ع) و کربلا بودند. این مسئله از اهمیت مداحی است. در تأثیر تاریخی این مسئله می‌توان گفت هیچ اتفاق بزرگ تاریخی نیفتاد مگر اینکه با ذکر مصائب اهل بیت (ع) همراه باشد. شاه ایران از امام حسین (ع) شکست خورد.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: فرق بین دو نوع تشیع را دشمن فهمیده است. اولین تظاهرات مشهد از مدرسه نواب با سخنرانی شهید هاشمی نژاد شروع شد و جمعیت که به سمت حرم آمد و درگیری شد، شعار مردم «برابری، برادری، حکومت عدل علی (ع) بود» و انقلاب در مشهد این طور شروع شد. حکومت هم بیست و یکم ماه رمضان مراسم عزاداری برگزار می‌کرد ولی آنجا به عزاداران شیرینی می‌دادند و اینجا عزاداران را به مسلسل می‌بستند معلوم می‌شود ما دو حسین داریم، دو علی داریم، دو روضه‌خوانی و عزاداری داریم.

وی گفت: رهبری بحث هیأت‌های سکولار را مطرح کردند و فرمودند خط سکولار در هیأت‌ها، در دانشگاه‌ها و در همه جا حضور دارند. در بین متدینین، تفسیر سکولار از دین، دین راحت طلبی است، دینی که هیچ مسئولیتی برای فرد تعریف نمی‌کند؛ به عنوان مثال وقتی زیارت می‌رویم برای این است که خواسته‌ای داریم. توجه داشته باشیم ما همه نوکر امام حسین (ع) هستیم اما امام حسین (ع) هیچ کجا نگفته است که من نوکر می‌خواهم. امام حسین (ع) فرمودند من شیعه می‌خواهم.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: زیارت، توسل، عزاداری همه اینها وسیله است، هیچیک هدف نیستند. هدف؛ هدف بعثت است. پیامبران را خداوند برای چه فرستاده اند هدف بعثت چیست؟ هدف خلقت چیست؟ هدف خلقت انسان عبودیت است؛ در واقع انبیا آمده اند برای انسان سازی، انتظار و مهدویت و ادامه توحید و ولایت است.

وی گفت: برخورد ابزاری با دین چند جور است، یک جور روشنفکری است که از ادبیات مذهبی آن جاهایی که قبول دارند مطرح می‌کنند و از دین فقط شعارهای سیاسی اش را قبول دارند. در طرف دیگر جریانی هستند که از کل دین فقط عبادات اش را قبول دارند و هدف عبادت را رشد و تکامل الی الله می‌دانند، اصلاح خود و جامعه را در عبادت نمی‌بینند و هدف شأن از عبادات این بود که نفع شخصی ببرند.

هدف زیارت تنها عرض حاجات نیست بلکه در زیارت هدف حرکت الی الله است

رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه هدف زیارت تنها عرض حاجات نیست بلکه در زیارت هدف حرکت الی الله و زیارت جسمانی و روحانی است؛ گفت: تشیعی که هیچ مسئولیتی تعریف نمی‌کند، فقط حقوق و اضافه حقوق، انگیزه و انزال در آن نیست و تماماً بشارت است یعنی خیال فرد را راحت می‌کند که همین که در شناسنامه اش نوشته اند شیعه کفایت می‌کند. عاشق ابا عبدالله نمی‌تواند اهل هر چیز باشد، اگر غیر از این باشد خلاف کل سیره اهل بیت (ع) است. روایت است روزی پیامبر (ص) آمدند منزل و دیدند حضرت فاطمه (س) که شفیعه روز قیامت هستند گریه می‌کنند. پیامبر (ص) پرسیدند فاطمه جان گریه چرا و حضرت فرمودند: قیامت، داشتم به قیامت فکر می‌کردم که چه خواهد شد. پیامبر (ص) به ایشان فرمودند گریه کن چرا که قیامت خیلی سخت است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: فردی آمد خدمت امام رضا (ع)، گفت به ما گفته اند مهم نیست چگونه زندگی کنید فقط حب اهل بیت (ع) داشته باشید، کفایت می‌کند. امام (ع) فرمودند خود را با این حرف‌ها گمراه نکنید، از این عالم می روید و در آن دنیا گرفتار می‌شوید. این چگونه حبی است که هر چه ما می‌گوئیم، عمل نمی‌کنید. چگونه ما را دوست دارید به گفته‌های ما عمل نمی‌کنید ولی ما باید خواسته‌های شما را به عنوان شیعه برآورده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در قرآن داریم که خداوند همه گناهان شما را ممکن است ببخشد اما یأس از خدا و بخشیده نشدن قابل پذیرش نیست؛ بنابراین از یک طرف مردم نباید مأیوس شوند، از طرفی مغرور کردن مردم هم خیانت است یعنی مردم را فریب دهیم که اصلاً مهم نیست شما در بازار و زندگی و خانه چه کار می‌کنید، یک روضه، یک زیارت و یک قطره اشک همه را پاک می‌کند.

داستان غدیر تنها متعلق به شیعه نیست بلکه متعلق به تمام بشریت است

وی اذعان کرد: در تعریف ولایت نیز هر کس که مانند حضرت علی (ع) باشد و یا در خط ایشان حرکت کند به عنوان رهبر انتخاب می‌شود چرا که حضرت علی (ع) نمونه عالی عبودیت و بندگی خداوند است. داستان غدیر تنها متعلق به شیعه نیست بلکه متعلق به تمام بشریت است به شرط آن که معنی آن را به درستی درک و به دیگران بفهمانید. اما دیدگاه غلطی نیز وجود دارد که عقیده دارد تنها عشق ورزیدن به حضرت علی (ع) کافی است و حتی اگر علیه و برعکس سیره ایشان عمل کنی، باز مشکلی نیست. با این دیدگاه، حتی اگر جهنم بروید آتش جهنم سرد می‌شود. با این دیدگاه مسئله ولایت تکوینی نیز زیر سوال می‌رود چرا که خلیفه الله کسی است که خداوند با دست و نگاه او عمل می‌کند و سخن می‌گوید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شفاعت نیز در نگاه صحیح به این معناست که ائمه اگر انسانی را در در مسیر درست خود به خطا رفته باشد کمک می‌کند اما کسی که نماز را سبک می‌شمارد طبق روایت هرگز نمی‌تواند مشمول شفاعت ائمه علیه السلام شود. هیچکس حق ندارد مردم را مأیوس می‌کند اما برخی از دیدگاه‌های تند باعث شده است مردم مغرور شوند و در صورت انجام گناه و خطا امید به شفاعت داشته باشند. جمعی نزد امام رضا (ع) آمدند و ادعای شیعه بودن داشتند امام با ایشان به شدت برخورد کرده و فرمودند که نام شیعه را یدک می‌کشید در حالی که برعکس سیره ما عمل می‌کنید وقتی آن جمع متوجه خطای خود شدند گفتند که ما عاشق شما هستیم و تنها به واسطه دوست داشتن شما اسم فرزندان خود را هم نام شما می‌گذاریم. لذا پس از آن‌که این جمعیت متوجه شدند شیعه بودن مسئولیت سنگینی دارد و باید اعمال و رفتار انسان منطبق با سیره ائمه علیهم السلام باشد امام رضا علیه السلام نیز آنها را در آغوش گرفت و مورد ملاطفت قرار داد.

در ادامه نشست سیدبشیرحسینی به ایراد سخن و بحث درباره تولیدات تلویزیونی در ساحت مداحی و ستایشگری پرداخت. بخش آخر نشست نیز به موضوع هم افزایی محتوایی دهه محرم امسال با حضور و طرح بحث حاج مهدی سلحشور بود.