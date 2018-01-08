به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و تمدن اسلامی در روزهای ۲۷- ۲۷ مارس ۲۰۱۸ در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود.



این کنفرانس بر روی تحقیقات مربوط به مطالعه تمدن عربی و اسلامی تمرکز دارد و تمام رشته‌های علمی و مسائل مربوط به آن را پوشش می‌دهد. برگزارکنندگان کنفرانس درصدد هستند با گردآوری دانشمندان و متخصصانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رشته زبان‌شناسی عربی و مطالعه دانش اسلامی از سراسر جهان درگیر هستند، به ارائه تازه‌ترین تحقیقات و نتایج آن بپردازند.



اهداف این کنفرانس ایجاد دانش عربی و اسلامی در درون جامعه جهانی است. همچنین این کنفرانس در مورد مسائل مربوط به زمینه‌های زبانشناسی عربی و دانش اسلامی در تئوری و عمل بحث خواهد کرد.



زبان کنفرانس عربی، انگلیسی و مالایی و محور کلی موضوعات شامل، روان شناسی عربی، زبان‌شناسی مدرن (عربی)، آموزش عربی، مهارت‌های زبان عربی، آموزش مهارت‌های زبان عربی، دانش معنایی، فرهنگ لغت و اصطلاحات عربی، ترجمه، آموزش اسلامی، ایمان اسلامی، اقتصاد اسلامی، ادغام دانش، حدیث نبوی و علم الحدیث، تمدن اسلامی و مسائل عمومی مربوط به مطالعه علوم عربی و اسلامی است.

