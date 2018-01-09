به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در بازدید از سرای مهر (اولین مرکز نگهداری زنان و کودکان کارتن خواب جمعیت طلوع بی نشان ها) گفت: باور زنان کارتن خواب می تواند موج تغییر در شرایط آنها را به وجود آورد. اگر برای زنان کارتن خواب فضای خوبی مهیا شود قطعا شاهد این خواهیم بود که همه آنها به بهترین مادران و زنان تغییر خواهند کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه چندسالی است که زنان کارتن خواب در آمار کارتن خواب ها قرار گرفته اند، اگر از همان اول برنامه های درستی برای این زنان اجرا می شد امروز شاهد افزایش روز به روز زنان کارتن خواب نبودیم.

ابتکار افزود: وقتی زن کارتن خواب وجود دارد یعنی باید انتظار این را داشته باشیم که نوزاد کارتن خواب هم داریم. بنابراین با کارهای درست و استفاده کردن از تجربیات ان جی او های موفق می توانیم این معضل را حل کرد تا وضعیت زنان کارتن خواب بدتر نشود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: سازمانهای مردم نهاد قدم های مثبتی برداشته اند و خیلی از جاها از مسئولان این حوزه هم جلوتر حرکت کرده اند. همه با هم باید همراه شوند تا بتوان کار درستی برای زنان کارتن خواب انجام بدهیم.