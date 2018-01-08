بازپرس ویژه «پرونده روسیه» با رئیس جمهور آمریکا مصاحبه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه واشنگتن پُست روز دوشنبه گزارش داد که «رابرت مولر» بازپرس ویژه تحقیقات پیرامون اتهامات مطروحه در پرونده «تبانی احتمالی میان تیم انتخاباتی ترامپ و مقامات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا»، قرار است ظرف هفته های آتی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مصاحبه کند.

واشنگتن پُست در گزارش خود اعلام کرد که «رابرت مولر» بازپرس ویژه این پرونده در دیدار خود با وکلای رئیس جمهور آمریکا در اواخر ماه دسامبر، بحث مصاحبه با دونالد ترامپ را مطرح ساخت.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام نزدیک به رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: «این مصاحبه که شامل تعداد محدودی پرسش و پاسخ خواهد بود، ظرف چند هفته آتی انجام خواهد شد».

وکلای رئیس جمهور آمریکا تاکنون از اظهارنظر پیرامون این گزارش واشنگتن پست خودداری کرده اند.

گفتنی است که تاکنون تحقیقات مولر پیرامون این پرونده سبب شده است که دو دستیار ترامپ از جمله «مایکل فلین» مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید و «جورج پاپادوپولوس» دستیار کمپین انتخاباتی ترامپ به دروغگویی به مأموران اِف بی آی محکوم شوند.

دو مقام دیگر به نامهای «پل منفورت» مدیر پیشین کمپین انتخاباتی ترامپ و دستیار وی- «رپچارد گیتس»- نیز به پولشویی متهم شده اند؛ اما هنوز اتهام آنها ثابت نشده است.

گفتنی است که ترامپ روز شنبه تمایل خود را برای گفتگو و مصاحبه با تیم تحقیقاتی رابرت مولر اعلام کرد.