به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، حسن بختیاری با اشاره به نقش این بانک در توسعه و آبادانی شهرها به ویژه در کلان شهرها گفت: یکی از عواملی که میتواند در توسعه و آبادانی کلان شهر ها موثر باشد تامین مالی پروژه های شهری است و وجود یک بانک تخصصی در حوزه مدیریت شهری میتواند به توسعه و آبادانی شهر با سرعت و برنامه ریزی بهتر و دقیقتر کمک کند.
وی درمورد جایگاه بانک شهر به عنوان یک بانک پیشرو در بانکداری الکترونیک اظهار کرد: امروزه یکی از ابزاری که میتواند بانکها را به یک بانک پیشرو در ارائه خدمات به شهروندان معرفی کند و مردم به این بانکها اعتماد و توجه بیشتری کنند، وجود سیستمهای الکترونیک در یک بانک است که خوشبختانه به این موضوع در بانک شهر توجه بیشتری شده است.
بختیاری با اشاره به نقش بانک شهر در اجرای پروژه های عمرانی وفرهنگی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: شاید مهمترین نقشی را که برای بانک شهر میتوان در نظر گرفت؛ ارتباطی است که با مدیریت شهری شهرهای سراسر کشور دارد و در واقع اجرای پروژههای شهری و فرهنگی به ویژه در شرایطی که شهرداریها با مشکلات تامین منابع مالی مواجه هستند ، تنها ازعهده بانک شهر بر میآید.
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