۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

پهپادی که در اتاق های کوچک هم پرواز می کند

پهپادها معمولا برای حرکت در فضای باز طراحی شده اند و در صورت پرواز در اتاق های بسته به سرعت به در و دیوار برخورد می کنند، اما اینتل پهپادی برای پرواز در داخل اتاق ها تولید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این پهپاد کوچک که استارمینی نام دارد می تواند بدون اینکه مشکلی برای افراد و اشیای موجود در یک اتاق ایجاد کند، به پرواز درآید.

قابلیت مهم دیگر این پهپاد تعیین موقعیت مکانی بدون نیاز به جی پی اس است. البته این پهپاد بیشتر برای تفریح و سرگرمی و اجرای نمایش های هوایی محدود طراحی شده است.

اینتل می گوید از فناوری پیشرفته موقعیت یابی و شناسایی موانع در طراحی این پهپاد بهره گرفته که موجب می شود بتوان تا ۱۰۰ پهپاد استارمینی را در آن واحد در هوا به پرواز درآورد، بدون آنکه نگرانی در مورد برخورد آنها با یکدیگر وجود داشته باشد.

اینتل هنوز در مورد قیمت این محصول و زمان عرضه آن اظهار نظر نکرده و مشخص نیست اصولا این پهپاد برای عرضه عمومی تولید خواهد شد یا خیر.

