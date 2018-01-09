مروری بر زندگی علما در مستند «سعادتمندان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، سری جدید مستند «سعادتمندان» با موضوع سبک زندگی و سیره عملی علمایی که در زمینه قرآن و معارف اسلامی آثار و برکات ارزشمندی داشته اند روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

این مستند در ۱۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای به بررسی سبک زندگی آیات عظام امامی کاشانی، محمدی یزدی، باقری کنی، جنتی، محمدی ری شهری، مومن، رضی شیرازی، دین پرور، حسن منفرد، شیخ حسن پهلوانی، محمدتقی حکیم، محمدتقی مدرسی، وافی یزدی، رسولی محلاتی، موسوی جزایری و شفیعی می پردازد.

«سعادتمندان» به تهیه کنندگی و کارگردانی امید ملکوتی کاری از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیماست که قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۹:۱۵ از این شبکه پخش شود.