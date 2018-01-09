۳۰۰۰ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران لرستان بیکار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد روشنی صبح امروز سه شنبه در جلسه بررسی بند ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در بحث استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، گفت: از زمان اجرایی شدن قانون خدمات رسانی به ایثارگران در سال ۹۴ اغلب دستگاه های اجرایی در استان در خصوص استخدام فرزندان شاهد و ایثارگران کم کاری داشته اند.

وی به وجود ۳ هزار و ۳۳۹ فرزند شهید و ایثارگر بیکار (در مقاطع مختلف تحصیلی) اشاره کرد و گفت: نیاز به آسیب شناسی در این بخش بشدت احساس می شود و باید با بررسی همه جانبه و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص شود چه ادارات و دستگاه هایی در این حوزه به درستی عمل نکرده اند.

روشنی با اشاره به دستور موکد استاندار لرستان در جلسه شورای اداری استان مبنی بر اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر گفت: مسئله بیکاری جامعه ایثارگری بسیار بغرنج است و باید با مدیریت صحیح ساز و کار مناسبی برای رفع آن در نظر گرفته شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان افزود: مدیران اگر می خواهند در کارشان به موفقیت برسند نیاز است که گره از مشکلات ایثارگران باز کنند که خیر دنیا و آخرت در این مهم نهفته است.

بر اساس این گزارش، در این جلسه از برخی ادارات و دستگاه های اجرایی استان نام برده شد که در بحث استخدام نیروهای قراردادی سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران را لحاظ نکرده اند، که مقرر شد با این دستگاه ها برخورد جدی صورت پذیرد.