به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی آسیب‌شناسی نظام پژوهشی شهرداری تهران با هدف ارائه یک نظام پژوهشی که هدایت فعـالیت‌های مطالعاتی را از زمان تعریف مساله تا تهیه خروجی‌های مورد نیاز و انتظار شهر و شهرداری و به‌کارگیری آنها در حل معضلات شهری به طور کارا و اثربخش و بر مبنای آسیب شناسی رویه های گذشته در نظام پژوهش بر عهده داشته باشد، تشکیل شد.

در ابتدای این نشست، محمدرضا جوادی یگانه رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به نقش و جایگاه ویژه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در سیاست‌گـذاری، راهبری و مـدیریت فعـالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری تهران اشاره کرد.

در ادامه آسیب شناسی صورت گرفته، چهار بخش فرآیند مساله‌یابی، فرآیند انجام پژوهش، مجریان، پژوهشگران و ناظران و نظام به‌کارگیری دانش مورد واکاوی قرار گرفت.

حسین غریبی، مشاور شهردار تهران نیز پس از بیان نظرات نمایندگان قسمت‌های مختلف شهرداری، در خصوص ابعاد گوناگون نظام پژوهش در شهرداری تهران در قالب چهار پرسش اساسی چه کسی، دربارة چه موضوعی، چگونه پژوهش می‌کند، دستاوردهای پژوهش چگونه به کارمی‌روند و چهار محور نیروی انسانی پژوهش، سیاست پژوهش، پشتیبانی پژوهش و کاربرد پژوهش، نظرات و دیده گاه های خود را مطرح کرد.