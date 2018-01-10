توزیع سالانه ۳۰ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های امسال هر چند در مقایسه با سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است اما با همین مقدار اندک نیز زمین های کشاورزی آماده کاشت هستند.

در این شرایط میزان استفاده از کودهای شیمیایی نیز موضوعی است که کشاورزان باید بیشتر به آن توجه کنند.

در این روزهای زمستانی کشاورزان استان ایلام در مرحله داشت مشغول کار و تلاش در مزارع هستند.

توزیع سالانه ۳۰ هزار تن کودشیمیایی بین کشاورزان استان

آیت جمالی مدیر توزیع خدمات حمایتی جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کودهای توزیع شده و یا غنی شده توسط این شرکت به صورت یارانه ای است که از حمایت دولت برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: در سال زراعی گذشته ۳۰ هزار تن انواع کودهای یارانه ای از جمله اوره، فسفات، پتاسیم در سطح استان تامین تدارک و توزیع شده است‌.

رعایت اصول علمی جهت کودپاشی

علی نوری کارشناس زراعت جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که در روزهای اخیر بارندگی مناسبی را داشتیم کشاورزان نسبت به کودپاشی مزارع با توجه به نیازی که خاک مزرعه آنها دارد اقدام کنند.

وی اضافه کرد: این امر باعث افزایش عملکرد محصول خواهد شد.

اما سازمان جهاد کشاورزی نیز به عنوان نهاد حمایتی باید علاوه بر توزیع در نظارت نیز در کنار کشاورزان باشند.

۴ هزار تن افزایش مصرف کودهای شیمیایی

محمدعلی اقدسی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۴ هزار تن افزایش مصرف کودهای شیمیایی را در استان داشته ایم، کودهای شیمیایی می توانند نقش بسیار مهمی در افزایش عملکرد محصولات زراعی داشته باشند.

وی تصریح کرد: همچنین کودهای شیمیایی از جمله بعضی کود سولفات پتاسیم می توانند محصولات زراعی را در مقابل تنش های خشکی و سرمایی مقاوم کنند.